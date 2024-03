Минэкономразвития информирует о возвращении российских туристов из Египта, рейс которых был задержан

Source: MIL-OSI Russian Language News

? пятницу, 29 марта, был задержан рейс компании Southwind Airlines из Шарм-эль-Шейха в Москву с планируемым вылетом в 17:30 по мск. вр. Причиной задержки рейса стал запрет Евросоюза на перелеты данной авиакомпании через воздушное пространство одного из государств. Таким образом, в Москву не смогли вылететь порядка 500 российских туристов.

По информации туроператоров, все туристы были размещены в гостинице категории пять звезд по системе «все включено». Все путешественники были полностью обеспечены питанием и комфортными условиями. Туристы находились в постоянном контакте с компаниями-туроператорами – Coral Travel и Pegas Touristik – и оперативно получали всю необходимую информацию.

Утром в субботу, 30 марта, завершено согласование другого маршрута и обеспечен вылет воздушного судна в Москву в 05:00 мск. В настоящий момент борт с туристами успешно приземлился в Москве.

