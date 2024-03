Максим Решетников оценил реализацию индивидуальной программы развития в Адыгее

Source: MIL-OSI Russian Language News

Реализация индивидуальной программы развития (ИПР) позволила Республике Адыгея по итогам 4 лет работы механизма выйти на темпы роста среднедушевых доходов выше среднероссийских и снизить безработицу. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе рабочего визита в Республику Адыгея.

ИПР объединяют в себе отраслевые меры господдержки и тем самым позволяют обеспечивать комплексное развитие регионов. Таким образом, ИПР создают возможности для роста экономики. В целом механизм ИПР, инициированный Президентом, доказал свою эффективность, отметил глава Минэкономразвития.

«Часть средств пошла на финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства и сельхозпроизводителей. В том числе благодаря господдержке привлечено 378 млн рублей внебюджетных инвестиций», – отметил министр.

Также за счет ИПР реконструировали автомобильную дорогу до плато Лаго-Наки. За счет этого темп роста турпотока в Республике Адыгея вырос в 2 раза, что положительно сказывается на развитии сферы туризма. В том числе проведена реконструкция набережной на 2,5 км в Майкопе.

«Провели анализ реализации механизма индивидуальных программ развития в регионах за последние 4 года совместно с профильными ведомствами и Счетной палатой РФ. По поручению Президента РФ прорабатываем вопрос, какие субъекты могли бы войти в перечень на предстоящие 6 лет до 2030 года. Для этого обновляем критерии отбора регионов. В их числе – инвестиции в основной капитал, уровень безработицы, налоговые и неналоговые доходы регионов, бюджетная обеспеченность», – подчеркнул министр.

«В этом году в рамках индивидуальной программы в Адыгее продолжается строительство инженерной инфраструктуры промышленной зоны «Энем» на территории Тахтамукайского района. Здесь появится производственная площадка с максимально благоприятными условиями для размещения обрабатывающих производств, в рамках которой планируется создание около 10 тысяч рабочих мест и привлечение инвестиций», – прокомментировал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

