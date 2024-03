Краснодарский край, Московская область и Ставрополье получат больше всего средств на кредитование туристических объектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министерство экономического развития России подвело итоги третьего этапа программы льготного кредитования в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Лидером по числу поддержанных проектов стал Краснодарский край, где планируют построить 16 отелей, горнолыжный курорт и аквапарк, также высокие показатели у Московской области и Ставропольского края, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с бизнесом в Республике Адыгея.

«Вчера было принято важное решение Президентом: расширить Программу, увеличив предельные лимиты по номерному фонду и посещаемости аквапарков, горнолыжных курортов. Благодаря этому, сможем поддержать все проекты, соответствующие критериям. В Краснодарском крае, например, это 16 отелей, горнолыжный курорт и аквапарк», – перечислил Максим Решетников.

В число регионов-лидеров также вошли Московская область – 12 отелей и аквапарк – и Ставропольский край – 11 отелей и многофункциональных комплексов. Четвертое место поделили сразу три региона, в каждом из них будет реализовано по 8 проектов: это Алтайский край, Москва и Челябинская область.

В Республике Адыгея, где прошла встреча, будут поддержаны 3 проекта на 380 номеров. В их числе реконструкция гостиницы категории 5 звезд, строительство курортного комплекса 4 звезды и загородной гостиницы 4 звезды. Кроме того, регион в 2024 году получит 97 млн в рамках Единой субсидии на мероприятия по проектированию туристского кода центра Майкопа.

Министр также отметил работу региональной команды, которая концентрирует на туризме большое количество механизмов федеральной поддержки. В рамках ИПР, например, реконструирована трасса, единственная дорога, ведущая к курорту «Лагонаки». Отремонтирована набережная в Майкопе. Благодаря механизмам инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов, обеспечено техприсоединение к сетям электроснабжения и построен первый участок дороги для нового туристического парка «Даховская поляна», будет реконструирован городской парк в Майкопе.

