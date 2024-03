Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Югоосетинский парламент ратифицировал протокол между Россией и Южной Осетией о порядке перехода республики на применение ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза и ставок таможенных пошлин, действующих в России.

«Интеграционные процессы в таможенной сфере продолжаются в России и Южной Осетии с 2016 года. С тех пор, как между нашими странами был заключен договор о союзничестве и интеграции, – отметил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач. – Переход Южной Осетии на использование ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС станет завершающим этапом реализации общего плана интеграции таможенных органов двух наших стран».

Применение единых правил и стандартов в таможенном администрировании, по его словам, не только снизит нагрузку на бизнес, занимающийся экспортом и импортом товаров, укрепит общее социально-экономическое пространство между Россией и Южной Осетией, но самое главное – приведет к сближению условий ведения бизнеса в России и Южной Осетии.

Напомним, в декабре 2023 года в соглашение о режиме торговли товарами между правительствами двух стран были внесены изменения, позволяющие без уплаты вывозных таможенных пошлин доставлять из России в республику товары, предназначенные для внутреннего потребления.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI