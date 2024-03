Дмитрий Вольвач: реализация Стратегии экономического развития СНГ на 67% увеличила объем взаимной торговли

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве состоялось 101-ое заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств под председательством заместителя Председателя Правительства России Алексея Оверчука. Участники заседания рассмотрели широкий круг вопросов экономического сотрудничества стран СНГ.

Представители стран-участниц Содружества обсудили планы председательства России в СНГ в 2024 году. «Главный фокус нашего председательства направлен на углубление экономического взаимодействия, прежде всего, в сферах продовольственной, технологической и энергетической безопасности, транспорта и логистики, экологии, инноваций, цифровизации, укрепление промышленной кооперации, – подчеркнул вице-премьер Алексей Оверчук. – При этом исходим из принципов взаимосвязанности экономик стран СНГ, важности синхронизации решений на национальном и региональном уровнях для обеспечения устойчивого развития Содружества в новых геополитических реалиях».

Сотрудничество на площадке Содружества, по его словам, будет оставаться ключевым приоритетом России. «Считаю необходимым продолжать скоординированную работу для наращивания экономического и производственного потенциала, формирования новых способов взаимовыгодного сотрудничества. Мы с вами все прекрасно понимаем, что главная цель всех наших усилий заключается в качественном повышении уровня жизни и безопасности людей, живущих в наших странах», – отметил Алексей Оверчук.

Члены Экономического совета рассмотрели деятельность Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству стран СНГ, проекты концепций дальнейшего развития сотрудничества в области химической промышленности, а также сотрудничества стран СНГ в области обращения с опасными отходами и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.

«Сегодня экономика – это важнейший элемент многостороннего сотрудничества на пространстве СНГ, – подчеркнул заместитель экономического развития России Дмитрий Вольвач. – Это нашло отражение в Концепции председательства России в органах СНГ в 2024 году и в плане мероприятий по её реализации, который насчитывает свыше 150 пунктов и уже успешно реализуется».

Страны Содружества рассматривали вопросы финансирования органов СНГ, развитие рынка страховых услуг, механизмы преодоления препятствий во взаимной торговле, перспективы доступа на рынок государственных закупок участников Договора о зоне свободной торговли, а также план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года.

«В рамках долгосрочной Стратегии страны СНГ совместными усилиями разработали план мероприятий по развитию различных сфер экономики Содружества, который уже успел доказать свою эффективность, – пояснил Дмитрий Вольвач. – Согласованная экономическая политика стран СНГ за последние три года позволила увеличить взаимную торговлю товарами СНГ на дополнительные 6% к показателям 2020 года, а стоимостной объем взаимной торговли – на 67%».

К 2023 году странам СНГ удалось увеличить взаимную торговлю услугами Содружества на дополнительные 7%, а стоимостный объем взаимной торговли услугами – на 55%. В регионе СНГ увеличились и накопленные прямые иностранные инвестиции – с 44,5 до 49 млрд долл. Прирост за 2020-2023 годы составил 10%. Из них два процентных пункта обеспечили мероприятия плана, что в целом составило около 100 млн долл.

«В год председательства России в СНГ мы планируем с партнёрами из стран Содружества завершить ратификацию соглашения о свободной торговле услугами в СНГ, – подытожил Дмитрий Вольвач. – После того, как соглашение вступит в силу, мы все сможем оценить ощутимый вклад документа в общий ВВП Содружества».

В заседании также приняли участие Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев Первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, первый заместитель председателя Кабинета Министров Киргизии Адылбек Касымалиев, первый заместитель премьер-министра Таджикистана Хоким Холикзода, заместитель министра экономики и финансов Узбекистана Жасур Каршибаев, постоянный полномочный представитель Армении при уставных и других органах СНГ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Белоруссии Размик Хумарян, полномочный представитель Туркменистана в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в России Эсен Айдогдыев.

Следующее заседание Экономического совета запланировано на 21 июня 2024 года в Москве.

