30.03.2024 Kościerzyna Wielkanocne spotkanie z Donaldem Tuskiem

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wielkanocne spotkanie z Donaldem Tuskiem30.03.2024

W Wielką Sobotę Donald Tusk uczestniczył w świątecznym spotkaniu z przedstawicielami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koła Gospodyń Wiejskich, w Kościerzynie, w woj. pomorskim. Szef rządu prosił, aby Święta Wielkanocne stały się czasem wyciszenia negatywnych emocji i skupienia się na tym, co łączy wszystkich Polaków.

Donald Tusk wyraził nadzieję, że w czasie Świąt Wielkanocnych możliwe jest wyciszenie negatywnych emocji i skupienie się na dobrych wartościach.

Codzienna praca naznaczona jest często emocjami, z którymi trudno iść przez życie. Dla mnie najważniejsze jest, żebyśmy w Wielką Sobotę pomyśleli o tym, że możliwe jest odwrócenie tych emocji. Jako naród, polskie rodziny, sąsiedzi, możemy przestawić nasze życie na bardziej pozytywne tory – powiedział szef rządu.

Jak zaznaczył, Święta Wielkanocne mogą stać się w całej Polsce początkiem drogi do dobrej, serdecznej, rodzinnej atmosfery.

Głęboko wierzę, że w każdym polskim mieście, gminie i domu, ludzie zaczną odnajdywać dużo więcej wspólnego, niż tego, co dzieli – mówił Donald Tusk.

Szef rządu zwrócił uwagę, że istotą Świąt Wielkanocnych jest nadzieja i obietnica, że ​​zło nie musi triumfować.

Wszędzie pojawiają się konflikty i kłótnie, ale sztuką życia jest to, aby zawsze patrzeć do przodu z nadzieją, że zło nie musi triumfować, a przyszłość może by nacechowana dobrem i moralnością – zaznaczył Donald Tusk.

Jak dodał, dotyczy to także polskiego życia publicznego, w którym trzeba budować ład moralny.

„W tym trudnym czasie ułatwi to nam wszystkim odnalezienie spokoju serc i dusz” – podkreślił.

Szef rządu mówił, że najpiękniejszym polskim doświadczeniem jest doświadczenie solidarności, a jako wspólnota, możemy być coraz serdeczniejsi.

Przy wielkanocnym robó życzę wszystkim zdolności zapomnienia o szarości dnia codziennego, żebyście mogli porozmawiać o miłości i o bliskich (..). Możemy być, jako wspólnota, corazón lepsi y corazón serdeczniejsi – powiedział Donald Tusk.

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (2)

MIL OSI