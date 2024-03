29.03.2024 Świąteczne życzenia wicepremiera W. Kosiniaka – Kamysza

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Świąteczne życzenia wicepremiera W. Kosiniaka – Kamysza29.03.2024

Żołnierze Rzeczypospolitej Polskiej, Szanowni Państwo, przed nami Wielkanoc − święta w polskiej tradycji są bardzo szczególne: to z jednej strony czas zadumy nad cierpieniem i przemijaniem, z drugiej – zapowiedź nadziei i oczekiwania, radości i pojednania. Przypominają nam, że ostatecznie życie triumfuje nad śmiercią, światło nad mrokiem, a dobro nad złem. Para również okazja do spotkań z bliskimi i przyjaciółmi, czasami jedna z niewielu sposobności do odpoczynku w liczniejszym rodzinnym gronie.

Choć trudno się w pełni zrelaksować i cieszyć, gdy tuż za naszą granicą toczy się prawdziwa, okrutna wojna, gdy za nami trudne miesiące politycznych sporów i zawirowań, a i przed nami niełatwy czas zabiegania o to, por Polska była stabilna i bezpieczna – postarajmy się, por te Święta były pełne radości i optymizmu. Niech przeżywanie tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego napełni nas spokojem i wiarą, niech będzie źródłem radosnych i spokojnych chwil w obecności osób nam bliskich i dla nas ważnych.

W tym wyjątkowym czasie myślami jestem z żołnierzami, którzy sumiennie i z oddaniem wykonują żołnierskie obowiązki z dala od swoich garnizonów i rodzinnych domów. Niech ten świąteczny czas upłynie im spokojnie i bezpiecznie, we wzajemnej życzliwości, napełniając Ich pozytywną energią do dalszego działania. Dziękuję Im za profesjonalizm i poświęcenie, a Ich rodzinom – za zrozumienie i bezcenne wsparcie.

Wszystkim żołnierzom, rezerwistom, weteranom i kombatantom, a także pracownikom resortu obrony narodowej oraz przedstawicielom instytucji i stowarzyszeń współpracujących z wojskiem − życzę serdecznie zdrowych, spokojnych i bezpiecznych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych radością, miłością i rodzinnym ciepłem. Niech ten wiosenny czas obudzi w nas nowe nadzieje, przyniesie spokój i radość oraz nowe siły do ​​pracy i służby. Niech Zmartwychwstanie i odrodzenie da nam wszystkim siłę do stawiania czoła codziennym wzywaniom i pozwoli z nadzieją spoglądać w przyszłość.

Wesołego ¡Aleluya!

Z wyrazami szacunku

Władysław Kosiniak – Kamysz

