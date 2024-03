Юрий Трутнев: VIII летние Международные спортивные игры «Дети Азии» станут крупным международным событием

Source: MIL-OSI Russian Language News

Юрий Трутнев провёл заседание организационного комитета по подготовке и проведению в Якутске VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии»

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание организационного комитета по подготовке и проведению в Якутске VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии».

«В июле текущего года будем в Якутске проводить Международные спортивные игры “Дети Азии”. Это крупное международное событие, в котором планируется участие более 3 тысяч юных спортсменов, команд из 25 иностранных государств. Такие крупные соревнования с международным участием имеют особое значение, потому что надо формировать новые структуры развития спорта в мире и в нашей стране», – открыл заседание Юрий Трутнев.

Как отметил Министр спорта Олег Матыцин, в программу Международных спортивных игр «Дети Азии» входят 17 обязательных, 5 дополнительных и 2 показательных вида спорта. Будет разыграно 239 комплектов медалей.

«Игры “Дети Азии” – проект, изначально рождённый в Якутии, и уже практически три десятилетия занимает важное место в российском спортивном календаре и на международном спортивном пространстве. Игры дают возможность юным спортсменам посоревноваться друг с другом в духе уважения, единения и дружбы. Подготовка Игр ведётся на основе разработанной системы управления проектом, что позволяет обеспечить согласованные действия федеральных органов власти, правительства Республики Саха (Якутия) и вовлечённых организаций. План подготовки включает 26 мероприятий – от обеспечения готовности инфраструктуры и организации безопасности до выдачи виз иностранным участникам в приоритетном порядке. Участниками Игр станут сборные команды стран – членов Олимпийского совета Азии, государств и регионов, территория которых расположена на Азиатском континенте, а также федеральных округов России. Мы видим большой интерес к Играм, поэтому расширили возможности участия. Так, к Играм допускаются команды республик Башкортостан, Татарстан, города Москвы, сборная команда Республики Беларусь», – сказал Олег Матыцин.

О ходе подготовительных работ доложил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Он проинформировал о подготовке городской инфраструктуры Якутска и спортивных объектов к проведению соревнований. В план благоустройства вошли работы, связанные с приведением в порядок фасадов домов, дворовых территорий, озеленением, ремонтом улично-дорожной сети, остановок, парковок.

Участников мероприятия ожидает обширная культурная программа. Торжественная церемония открытия Игр состоится 26 июня на стадионе «Туймаада». В программу культурных мероприятий включён национальный праздник Ысыах Туймаады, который состоится 29–30 июня в местности Ус Хатын.

Проводится работа по формированию волонтёрского корпуса. На участие в нём поступило более 5 тыс. заявок, в том числе из зарубежных стран и регионов Российской Федерации. Из них будут отобраны 1,9 тысячи человек, которые будут помогать организаторам по 20 функциональным направлениям.

Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности.

«Соревнования, особенно те, на которые мы приглашаем гостей из других стран, всегда важны. Сейчас это имеет особое значение, потому что, по сути дела, мироустройство в области спорта полностью меняется. Скомпрометировавшие себя международные спортивные организации, к сожалению, по сути, рассыпаются. Они уже не могут быть центром спорта. Им не доверяют, не веря в их справедливость и беспристрастность. В спорте без этого невозможно. А у России есть потенциал стать центром развития новой, справедливой и честной мировой спортивной культуры. Международные спортивные игры “Дети Азии” – один из кирпичиков в основании этой конструкции. На оргкомитете мы обсудили подготовку к проведению соревнований. Игры пройдут на высочайшем организационном уровне. В Якутии умеют встречать гостей. Я это знаю не понаслышке. Недавно мы там проводили Всероссийский турнир по стрельбе на сверхдальние дистанции. И Россия, и Якутия открыты для гостей. Гарантируем проведение соревнований – справедливое, безопасное и гостеприимное», – подвёл итоги заседания Юрий Трутнев.

Напомним, Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля текущего года. Первые игры были организованы по инициативе первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева и прошли на территории региона в 1996 году. Всего они проводились 9 раз (7 раз летние и 2 – зимние), 6 из них – в Якутске.

