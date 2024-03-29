Хор Сретенского монастыря представит в павильоне «Роснефти» на ВДНХ новую концертную программу

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В павильоне «Роснефти» на ВДНХ на Международной выставке-форуме «Россия» 31 марта состоится презентация новой музыкальной программы Хора Сретенского монастыря «Песни наших родителей». Выступление пройдет в рамках тематических Дней культуры.

Компания поддерживает Хор Сретенского монастыря с 2015 года. За это время музыкальный коллектив с большим успехом провел множество концертных туров – «Роснефть. Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперёд!», «Шедевры мировой культуры», «Жизнь». Гастроли хора с музыкальной программой «Песни наших родителей» начнутся выступлением в Рязани и завершатся в Норильске. Всего в гастрольной программе тура – 16 городов в регионах присутствия Компании. В исполнении коллектива прозвучат песни старшего поколения, в которых запечатлены важные вехи истории страны.

«Роснефть» поддерживает проекты, каждый из которых становится значимым явлением культурной жизни страны. В рамках тематических дней пройдет презентация проектов, направленных на возрождение духовных и национальных ценностей. Гости выставки смогут принять участие в виртуальной экскурсии по Государственному Эрмитажу. При поддержке Компании там открылись три зала обновленной экспозиции «Культура и искусство Китая», посвящённые периоду эпохи Цин XVII–XIХ веков. Приглашения на выставку можно будет выиграть, приняв участие в тематических викторинах в павильоне «Роснефти». Ранее при участии Компании в Эрмитаже прошли выставки «Линия Рафаэля», посвященная феномену Рафаэля Санти, «Пьеро делла Франческо. Монарх живописи» и «Египтомания». Кроме того, в музее также работает постоянная экспозиция «Античная колонизация Северного Причерноморья».

Дни Культуры в павильоне «Роснефти» включают также насыщенную образовательную программу. С лекцией об истории Большого театра выступила Директор музея театра Лидия Харина. Спикер поделилась интересными фактами из истории создания легендарной площадки, а также рассказала о том, как проходила реставрация исторической сцены и какие уникальные экспонаты хранит музей театра. В субботу 30 марта заслуженный деятель искусств РФ Александр Кибовский выступит с лекцией на тему «Искусственный интеллект: будущие противоречия или синтез». Эксперт расскажет о влиянии современных технологий на культуру, а также поделится мнением о перспективах развития живописи и других видов традиционных искусств в свете технического прогресса.

В рамках тематических дней культуры, которые продлятся в павильоне «Роснефти» до 31 марта, посетители смогут узнать и о возрождении Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря. В августе 2021 года «Роснефть» завершила полномасштабные работы по реконструкции и реставрации обители. Монастырь восстановлен с соблюдением мельчайших исторических деталей с привлечением высококлассных специалистов, художников и реставраторов. В кинозале павильона компании пройдут показы документальных фильмов «Смиренная обитель на Ладоге» и «Коневец. Третья Пасха»

Кроме того, для всех желающих пройдут мастер-классы по рисованию по мотивам картин великих русских художников и иллюстраторов, таких как Николай Рерих, Василий Ватагин и Дмитрий Митрохин. Также посетители увидят видеоверсию ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», а в рамках тематических викторин будут разыграны билеты на фильм «Летучий корабль».

Об основных мероприятиях Дней Культуры в павильоне «Роснефти» и времени их проведения вы сможете узнать на сайте «НК «Роснефть» и официальных страницах Компании в социальных сетях. Расписание работы павильона – по графику выставки.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

29 марта 2024 г.

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