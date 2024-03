Татьяна Голикова приняла участие в заседании коллегии Роспотребнадзора

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Роспотребнадзоре состоялось расширенное заседание коллегии по результатам работы ведомства за 2023 год и приоритетным задачам до 2026 года.

В работе коллегии приняли участие Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова, первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков, а также начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Дмитрий Данилов.

Заседание открыла вице-премьер Татьяна Голикова. В своём выступлении она отметила успешную работу Роспотребнадзора в части организации работы территориальных органов в новых регионах, а также оперативное решение задач по обеспечению гигиенической и эпидемиологической безопасности на территории России.

Татьяна Голикова добавила, что тест-системы, разработанные учёными Роспотребнадзора, уже применяются в более чем 60 странах мира. В прошлом году благодаря системе санитарно-карантинного контроля на границе России предотвращён завоз в страну шести опасных инфекций.

Также вице-премьер отметила, что благодаря популяризации здорового образа жизни и правильному питанию в России более чем на 16% снизилась заболеваемость ожирением. Позитивное отношение россиян к здоровому питанию в 2023 году возросло до 79%. В 2021 году таких граждан было 30%. Корректировка рациона школьного питания и обеспечение младших школьников горячим питанием привели к тому, что распространение ожирения у учеников младших классов снизилось на 2%.

Кроме того, было отмечено, что объём финансирования Роспотребнадзора за последние 10 лет увеличился в три раза и составил 81 млрд рублей.

В свою очередь руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, исходя из результатов работы в 2023 году, рассказала о задачах службы на 2024–2026 годы.

«В 2023 году с учётом проведённого эпидемиологического анализа и прогноза ситуации мы приняли меры по минимизации рисков по кори, дифтерии, полиомиелиту, холере и чуме. В связи с очередным циклическим подъёмом заболеваемости корью провели подчищающую вакцинацию, привито более 1,4 миллиона человек», – подчеркнула Анна Попова.

Кроме того, в четырёх южных регионах России организована дополнительная иммунизация детей до девяти лет от полиомиелита, что позволило более чем в два раза снизить число не защищённых от него детей. Реализация комплекса мероприятий в прошлом году позволила сохранить статус страны, свободной от краснухи и полиомиелита.

Анна Попова отметила, что Роспотребнадзор является активным участником национальных проектов «Демография», «Экология», федеральных проектов «Чистый воздух», «Чистая вода». Кроме того, ведомство успешно реализует федеральный проект «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья». В 2024 году перед Роспотребнадзором стоят не менее важные задачи, в том числе реализация мероприятий в рамках новых национальных проектов, таких как «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Кадры» и «Экономика данных». В этих проектах большая роль отводится именно здоровью человека.

Завершая выступление, глава Роспотребнадзора отметила, что наиболее актуальными эпидемиологическими рисками в мире остаются вспышки лихорадки Эбола, Марбург, Ласса, денге, неблагополучие по чуме во многих странах мира, широкое распространение холеры. «Мы должны быть готовы к новым вызовам, поэтому система должна быть устойчивой. Перед Роспотребнадзором стоят очень важные задачи – сохранить санитарно-эпидемиологическое благополучие в Российской Федерации», – заявила Анна Попова.

