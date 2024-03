Студенты СПбГАСУ стали призёрами олимпиады по экономической безопасности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Команда СПбГАСУ: София Мягкая, Дарья Звонарёва, Ксения Сейфетдинова, Кристина Дёмина и Александра Колесова

В Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации 26 марта состоялась III Межвузовская студенческая олимпиада по экономической и финансовой безопасности. Наряду с СПбГАСУ, в олимпиаде участвовали команды многих вузов, обучающих студентов по специальности «Экономическая безопасность».

СПбГАСУ представляла команда «НДС» («Не в деньгах счастье») в составе студенток второго курса кафедры экономической безопасности факультета экономики и управления Александры Колесовой (капитан), Кристины Дёминой, Дарьи Звонарёвой, Софии Мягкой и Ксении Сейфетдиновой. Руководитель – к. э. н., доцент кафедры экономической безопасности Владислав Усков.

В рамках олимпиады необходимо было подготовить научно-исследовательскую работу для выполнения задания «Научное эссе» по заданной организаторами тематике.

Затем в рамках задания «Приветствие» команды представили свои названия и презентационные видеоролики.

Третьим этапом стало тестирование участников команд по актуальным вопросам экономической и финансовой безопасности.

Последний этап – кейсовое задание, представлял собой решение задачи, приближённой к практическим условиям в сфере обеспечения экономической безопасности, финансовой безопасности, в том числе затрагивающей вопросы финансовой грамотности.

В упорной борьбе наши участницы заняли третье место. Поздравляем их и желаем новых успехов!

