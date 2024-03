Студенты вместе с представителем бизнеса изучили стратегии компаний

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Дмитрий Ильченко

Лекция – по расписанию, но в роли преподавателя – выпускник СПбГАСУ, исполнительный директор компании Formula Сity Дмитрий Ильченко. Для студентов третьего курса факультета экономики и управления СПбГАСУ одна из лекций выдалась не совсем обычной: вместо теории – изучение только реальных стратегий эффективного развития строительных компаний и успешные примеры продвижения бренда.

В центре внимания – бенчмаркинг, то есть набор методик, которые позволяют изучить опыт конкурентов и внедрить их лучшие практики в своей компании.

– Ранее петербургские девелоперы активно перенимали передовой опыт международных и крупнейших столичных компаний. Сегодня нам интересен и опыт региональных компаний, которые в условиях конкуренции в целях увеличения продаж повышают качество строительства, активно внедряют эффективные разработки и выходят на рынки Петербурга и Москвы. Поэтому у девелоперов всегда есть идеи, которые можно перенять друг у друга и создать свой качественный продукт, отвечающий запросам вашей аудитории покупателей. Задача специалистов – оценить полезность такого опыта в своей компании, – пояснил Дмитрий Ильченко.

На лекции были детально рассмотрены особенности стратегии нишевых игроков рынка, у которых – ограниченная аудитория потребителей. Речь также зашла о том, как повысить продажи, увеличить долю повторных покупок, в том числе за счёт благоустройства прилегающей к строительству территории. Студенты узнали о востребованности профессии продуктолога, которая появилась на рынке недвижимости совсем недавно. Задача такого специалиста — изучать аудиторию потребителей, их ценности и запросы. Продуктолог отвечает за оперативное проектирование девелоперского проекта от старта до завершения во всех направлениях.

Студенты считают, что актуальная информация от специалиста, имеющего опыт в международном и отечественном бизнесе, интересна и полезна для них, так как даёт представление о современных требованиях в отрасли и профессиональных компетенциях, которые сегодня необходимо иметь.

Дмитрий Ильченко признаётся, что с удовольствием делится практическими знаниями со студентами, тем более, что несколько лет преподавал в родном университете.

– Когда я был студентом, мне хотелось побольше общаться с представителями бизнеса, чтобы больше узнать о строительном рынке, проследить современные тренды, сформировать и расширить свой профессиональный кругозор. Изучение практик действующих компаний, анализ их конкретных действий повышают профессиональные компетенции, – пояснил Дмитрий Ильченко.

Александра Приходько

Доцент кафедры менеджмента в строительстве, к. э. н. Александра Приходько добавила, что встречи с выпускниками, которые успешно работают в бизнесе, мотивируют студентов, повышают их интерес к будущей профессии и дают возможность получить исчерпывающие ответы на волнующие вопросы.

