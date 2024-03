Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

26 марта в Таврическом дворце состоялось заседание экспертного совета по науке и образованию при Межпарламентской Ассамблее СНГ. Мероприятие прошло под председательством ректора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академика РАН, председателя Санкт-Петербургского отделения РАН Андрея Рудского.

Перед началом заседания председатель комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по науке, образованию, культуре и молодежной политике, д-р филос. наук, профессор СОДИКИ Насиба Нуруллозода назвала произошедший теракт «чудовищным нападением», в результате которого пострадали и погибли мирные жители, и выразила соболезнования родным и близким всех погибших от рук террористов в «Крокус сити холле». Участники заседания почтили минутой молчания память погибших.

После этого состоялись выборы и назначения заместителей председателя экспертного совета, которыми стали советник министра науки и высшего образования Казахстана, академик Национальной академии наук Казахстана Джамиля Нурманбетова и директор Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы СПбПУ Дмитрий Мохоров. Ответственным секретарём совета назначили начальника отдела обеспечения модельного законотворчества экспертно-аналитического управления Татьяна Баранова. Андрей Рудской поздравил коллег с избранием и назначением, пожелав активной и плодотворной работы.

Председатель подвёл итоги работы совета за 2023 год и обозначил векторы актуальных направлений нормативного правового регулирования в области науки и образования на 2024 год. Отдельно Андрей Рудской отметил реализацию международной олимпиады по гуманитарным и общественным наукам школьников стран СНГ, проведение которой единогласно поддержали члены совета.

Это большая возможность для выпускников школ получить дополнительные баллы. И возможность поступить в любой из вузов стран Содружества , — подчеркнул председатель.

Общее образовательное пространство Содружества в 2023 году активно развивалось. Интеграционные процессы направлены на дальнейшее укрепление сотрудничества по обеспечению качества и доступности образования на всех уровнях в странах СНГ. Об этом в своём докладе рассказала советник департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем исполнительного комитета СНГ Галина Казак.

На межгосударственном уровне уделяется внимание проблемам качества педагогического образования и повышению профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров.

Политехники Дмитрий Мохоров и Владимир Кочемировский совместно с российскими, казахскими и азербайджанскими коллегами представили парламентариям информацию об организации подготовки и повышения квалификации кадров в сфере судебно-экспертной деятельности в государствах СНГ.

По словам председателя правления ассоциации материаловедения и нанотехнологий, академика КазНАЕН Серика Кожахметова цифровизация экспертного образования и технологии экспертных исследований является трендом именно настоящего, а не будущего времени. Внедрение в экспертизу мультисенсорных, микрофлюидных методов анализа, обработка результатов с помощью искусственного интеллекта и алгоритмов многомерных данных позволят находить ответы на новые вопросы в судебной сфере и в сфере государственных управленческих решений.

Доктор юридических наук и профессор Елена Иванова отметила, что необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу законодательно-процессуального регламентирования в части организации подготовки и повышения квалификации кадров, систематизации, стандартизации и унификации методик, внедрения современных научных разработок для осуществления экспертных исследований в сфере судебно-экспертной деятельности.

На заседании представили концепцию проекта рекомендаций по нормативному регулированию международного академического обмена. Экспертный совет поддержал концепцию проекта рекомендаций.

При дальнейшей работе с документом необходимо учитывать особенности национального законодательства стран СНГ, которое касается регулирования академического обмена , — отметил Андрей Рудской.

Участникам заседания рассказали о проделанной работе по разработке и созданию международной информационной системы «Международный индекс научного цитирования (МИНЦ)». Докладчики подчеркнули, что на сегодняшний день проект не является идеей или концепцией, а представляет полноценный рабочий портал со всеми необходимыми инструментами для международной интеграции научных исследований.

Члены экспертного совета заслушали итоги проведения международной конференции «Русский язык — основа интеграционного диалога в регионе Содружества Независимых Государств», в которой приняли участие около 4000 человек. На 10 круглых столах прозвучало 160 докладов.

В заседании приняли участие представители Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, исполнительного комитета СНГ, профильных ведомств, исследовательских центров, ведущих университетов и сотрудники секретариата Совета МПА СНГ.

Следующее заседание совета по науке и образованию пройдет в октябре 2024 года в Санкт-Петербурге.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI