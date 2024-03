Соглашение ОИЯИ — НИУ ВШЭ: старт сотрудничества на системной основе

Source: MIL-OSI Russian Language News

29 марта Вышка заключила соглашение о сотрудничестве с Объединенным институтом ядерных исследований. Подписи под документом поставили ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов и директор ОИЯИ Григорий Трубников. Достигнутые договоренности определяют основные направления взаимодействия организаций, включая участие в экспериментах мегасайенс-проекта NICA, совместную деятельность в области теоретической физики и информационных технологий, а также подготовку кадров. На встрече, состоявшейся на площадке института, Никита Анисимов отметил, что у Высшей школы экономики и ОИЯИ много точек соприкосновения. «Сегодня мы даем старт системному сотрудничеству наших больших организаций, у которых есть амбиции развития, давняя история, собственная культура и коллективы, понимающие друг друга. У этого сотрудничества огромные перспективы», — сказал ректор НИУ ВШЭ. Он добавил, что, несмотря на свое название, университет в настоящее время является многопрофильным, в нем учится 55 000 студентов и работает около 10 000 сотрудников, многие из которых заняты исключительно исследовательской деятельностью.

«Дубна нам близка, нас многое связывает. Сейчас мы можем не только перезагрузить некоторые направления сотрудничества, но и договориться о гораздо более тесном взаимодействии с ОИЯИ», — подчеркнул первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг. «Мы рады партнерам, которые приходят к нам со своими экспертами и задачами, которые они хотят решить на базе нашей инфраструктуры. При таком подходе получается хорошая коллаборация, создается синергия. Мы можем добиться хороших результатов, объединяя наши усилия в одном большом деле», — заявил Григорий Трубников, выделив несколько ключевых направлений, перспективных для организации совместных исследований. В ходе визита делегация Высшей школы экономики посетила технические площадки института. В центре внимания оказались павильон MPD, фабрика сверхпроводящих магнитов на NICA и суперкомпьютер «Говорун» в Лаборатории информационных технологий.

На встрече было отмечено, что НИУ ВШЭ и ОИЯИ имеют давние связи в сфере математической физики. Исследователи Вышки уже вносят вклад в научную программу экспериментальных коллабораций MPD (с использованием суперкомпьютера «Говорун»), SPD и BM@N на комплексе NICA. Стороны обсудили возможность проведения совместных лекций и семинаров, а также организации в ОИЯИ Дней научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для углубленного представления потенциалов института и вуза в этой области. Другой сферой совместной деятельности станет теоретическая и современная математическая физика, а также математические методы в науках о жизни. Кроме того, в подписанном документе большая роль отводится совместной подготовке научных кадров высшей квалификации, в том числе путем проведения рабочих совещаний и школ молодых ученых.

