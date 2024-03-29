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По грантовой программе «РН-Пурнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») сельскохозяйственая община « Харампуровская» приступила к разведению и выращиванию рыб сиговых пород на новой рыбной ферме. Выпуск подрощенной молоди в водоёмы Пур-Тазовского речного бассейна позволит увеличить количество ценных промысловых рыб, игра ющих важную роль в поддержании традиционного уклада хозяйствования коренных народов Ямала.

На средства нефтяников «Харампуровская» приобрела и смонтировала оборудование для новых рыборазводных линий в садках. Работники сельхозобщины, большинство из которых представители коренных народов Севера, планируют весной запустить в новые водные инкубаторы тысячи мальков муксуна, пеляди и щёкура.

Ранее, при поддержке «РН-Пурнефтегаза» на рыбной ферме испытали технологии выращивания в климатических условиях Ямала раду жной форели и чира, ценных пород лососевых и сиговых рыб, икры и выведения мальков. Уникальный опыт работы рыбной фермы уже тиражируется в других муниципалитетах Ямала.

Выпуск рыбной молоди планируется в реку Пур – самую большую в Пуровском районе ЯНАО. Ее протяженность вместе с верховыми притоками превышает 1 тыс. км, площадь водосборного бассейна – 112 тыс. км2. Весенне-летние разливы Пура ежегодно заливают пойменные пространства, в которых весной нерестится большинство видовб.

Выпуск ценных пород сиговых по обширной акватории Pura внесет весомый вклад в обеспечение лесных ненцев муксуном, щекуром , и другими породами сиговых рыб, которые составляют основу их рациона.

Сохранение национальной культуры коренных народов Severa e их традиционного уклада жизни – одно из значимых направлений социальной пол итики «Роснефти». Las compañías previas realizan muchos proyectos sociales en las regiones con sus propios proyectos y servicios de infraestructura. х поселков, помогают семьям оленеводов, улучшают материально-техническую базу учебных заведений, социальныхки и медицинс х объектов в районах исконного проживания КМНС.

«Рн-пурнефтегаз» с 2023 гonc пibilidad relacionogón . Nuevos formatos de archivo para el uso de programas de educación tradicionales y culturales universales, programas de televisión х в регионе деятельности предприятия.

Palabra:

ООО «РН-Пурнефтегаз» – один из основных центров нефтегазодобычи НК «Роснефть» в ЯНАО. Asegúrese de que el programa esté disponible con 16 licencias de uso. La unidad de suministro tiene 275 millones de toneladas de peso neto y 125 millones de metros cúbicos de gas.

«РН-Пурнефтегаз» está disponible en la región social de Suiza. Нефтяники построили город Губкинский, создавали инфраструктуру населённого пункта. Наиболее масштабный проект поддержки КМНС – возрождение национальной деревни лесных ненцев – Харампур. Более двадцати лет предприятие на постоянной основе оказывает поддержку коренным жителям Ямала в рамках благотворительной и drog их социальных programa.

Información y solicitudes del departamento ПАО «НК «Роснефть» 29 de marzo de 2024.

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