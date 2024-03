На архитектурном факультете открыли выставку графики и наградили отличившихся студентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Слева направо: Татьяна Жукова; Екатерина Возняк; доцент кафедры истории и теории архитектуры Александр Пономарёв; Игорь Храмов; старший преподаватель кафедры истории и теории архитектуры Леонид Крупник; директор проектного архитектурного студенческого центра СПбГАСУ Александра Кузьмина; заместитель декана по профориентационной работе, доцент кафедры архитектурного проектирования Олег Фёдоров; доцент кафедры дизайна архитектурной среды Ян Коржемпо

В выставочном зале архитектурного факультета СПбГАСУ 28 марта открылась выставка архитектурной графики. Около 40 студентов представили работы, выполненные в различных техниках в рамках изучения нового курса по архитектурной графике. Программу курса разработала кафедра истории и теории архитектуры.

Екатерина Возняк, декан архитектурного факультета, подчеркнула стремление преподавателей получить обратную связь от студентов. «Это нужно для того, чтобы совершенствовать новый предмет», – объяснила Екатерина Рюриковна.

Высказать свои замечания пригласила студентов и Татьяна Жукова, заведующая кафедрой истории и теории архитектуры. Татьяна Фёдоровна рассказала, что при составлении программы отбирали самое главное – то, что необходимо архитектору для оформления своих творческих идей.

Игорь Храмов, старший преподаватель кафедры истории и теории архитектуры, назвал новый курс отправной точкой, базисом для дальнейшей работы студентов. «В дальнейшем им придётся работать на компьютере. Но мы за то, чтобы архитектор мыслил руками», – сказал Игорь Владимирович.

Евгения Фёдорова

Архитектурную графику изучают на втором курсе, однако на выставке есть работы первокурсников. Так, Евгения Фёдорова изобразила фасад Санкт-Петербургской академии художеств. Студентка выполняла работу около двух месяцев в технике отмывки. Этот метод предполагает многократное наложение водного красочного раствора для тональной моделировки архитектурных форм. Автор стремилась выявить плановость фасада, показать, что находится ближе, что дальше, какие формы выступают, какие тени их подчёркивают. Поверх слоёв туши Евгения нанесла цветной слой акварели, добившись благородного, не режущего глаз оттенка, близкого к реальному цвету фасада здания.

На открытии выставки вручили награды отличившимся студентам. Дипломы получили лауреаты XXII Международного фестиваля «Дни архитектуры», который проходил с 28 февраля по 2 марта в Краснодаре в рамках архитектурно-строительной выставки YugBuild. Студенты нашего вуза получили 16 дипломов первой степени, 14 дипломов второй степени, 7 дипломов третьей степени, 5 дипломов участника конкурса. Сразу двумя наградами – дипломом первой степени и бронзовым дипломом в номинации «студенческие работы, категория “младшие курсы”» – отмечен проект Александры Васильевой «Общественный комплекс. Музей японского искусства» (руководители: Ян Коржемпо, Елена Куталия). Автор проекта предложила разместить общественный комплекс за Российской национальной библиотекой возле станции метро «Парк Победы». Крыша павильона выполнена в виде журавлика в технике оригами – в японской культуре красный журавль является символом удачи, долголетия и мира.

Константин Колодин (в центре) получает грамоту

Грамоты и ценные подарки получили создатели дизайнерской инсталляции «Дракон», установленной в холле архитектурного факультета. Константин Колодин, доцент кафедры дизайна архитектурной среды, каждый год собирает команду единомышленников, чтобы воплотить в жизнь смелые идеи. Получая награду, Константин Иванович привёл высказывание итальянского архитектора эпохи Возрождения Леона Баттисты Альберти о том, что архитектура должна быть скульптурной, а скульптура – архитектурной.

Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» будет открыта до 18 апреля.

Желаем студентам и преподавателям архитектурного факультета творческих успехов!

