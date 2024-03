Научные детские площадки от студентов СПбГАСУ могут стать стартапом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Александр Дёмин выступает с презентацией

Центр компетенций Ленинградской области провёл образовательный модуль «Код среды. Научные детские площадки» для муниципальных образований Ленинградской области. Его тема была приурочена к десятилетию науки и технологий в России. Обсуждались новые тенденции и вариативность в проектах создания детских площадок, разработка проектов научных детских площадок, сочетающих игру и обучение.

На модуле выступили специалисты СПбГАСУ – доценты кафедры дизайна архитектурной среды Александр Дёмин и Ксения Яковлева. Они представили концепции научных детских площадок, разработанные студентами нашего университета: это «Палеонтология» Таисии Кирьяновой, «Химия» Андрея Польских, «Звук» Серафимы Шустиной, «Свет и цвет» Александра Хона, «Научное познание» Анастасии Петровой, «Солнечная система» Вероники Бриль и «Головоломка» Полины Лизуновой.

Работы обучающихся вызвали интерес со стороны организаторов мероприятия и компаний-производителей оборудования для детских площадок. Представители отрасли отметили, что студенческие идеи могут лечь в основу стартапа в области проектирования линейки тематического детского оборудования.

