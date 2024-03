МЫВМЕСТЕ со страной: политехники передали гуманитарную помощь

Source: MIL-OSI Russian Language News

В феврале и марте в Политехе прошёл ежемесячный сбор гуманитарной помощи для военнослужащих и детей из социальных учреждений ДНР и ЛНР в рамках акции регионального Штаба #МЫВМЕСТЕ. 27 марта активисты Добро.Центра «Гармония» СПбПУ передали почти полтонны груза от неравнодушных политехников.

Сбор проводится на регулярной основе Добро.Центром «Гармония» СПбПУ совместно с Гуманитарным институтом и при поддержке Совета по молодёжной политике СПбПУ. Силами Политеха собрано 9 больших коробок. Общая сумма пожертвований — 29 000 рублей. Активисты вместе собирали детское питание и сладкие угощения, игрушки, товары для творчества, канцелярские принадлежности, предметы личной гигиены, продукты питания и одежду.

Сборы гуманитарной помощи мы организуем регулярно и стараемся адаптировать их под нужды людей, которым помогаем. Очень важно оставаться неравнодушными и поддерживать тех, кто защищает нас, а также тех, кто находится в тяжёлых условиях. Необходимые вещи, как и приятные подарки очень важны, чтобы чувствовать заботу, ведь именно вместе мы можем больше! — рассказал специалист по работе с молодёжью Добро.Центра «Гармония» СПбПУ Айдар Гайфиев.

Организаторы сбора, с одной стороны, стараются сделать так, чтобы пожертвование совершалось максимально просто, с другой — внимательно проверяют каждую принятую позицию. Активными участниками благотворительного сбора становятся и преподаватели, и студенты, которые нередко приносят пожертвования целыми командами и учебными группами.

Наши друзья из Политеха уже давно помогают нашим бойцам, жителям и детям Донбасса. Вместе мы делаем большое общее дело — помогаем фронту, стране и приближаем победу! — рассказал руководитель благотворительного фонда «Невский Фронт детям» Алексей Герман.

Сбор гуманитарной помощи — далеко не единственное направление работы направления #МЫВМЕСТЕ. Добро.Центр «Гармония» совместно с дирекцией культурно-творческих программ и при поддержке помощника ректора Александра Дудорова организует регулярные концерты и выставки художественных работ в военных госпиталях Санкт-Петербурга.

Картины на мастер-классах Александра Дудорова создают дети — воспитанники социальных учреждений, а также студенты-волонтёры. Они же своими руками вяжут мягкие игрушки-талисманы для бойцов, которые вручаются на концертах.

Ценности взаимопомощи, поддержки и уважения — важная часть культуры политехников. Наш вуз всегда помогал стране и фронту, приходя на выручку в самые сложные этапы истории. И сегодня, когда нас стремятся разобщить, заставить сомневаться, большое и многонациональное сообщество Политеха вновь объединяется и помогает , — делится директор Добро.Центра «Гармония» СПбПУ Татьяна Нам.

