Михаил Мишустин назначил Андрея Тарасенко главой Росморречфлота

Распоряжение от 29 марта 2024 года №739-р

Руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) стал Андрей Тарасенко. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Захарий Джиоев освобождён от этой должности по его просьбе.

Андрей Тарасенко родился в 1963 году во Владивостоке. В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, а позднее Российскую академию государственной службы при Президенте России и Российский государственный социальный университет.

С 1985 по 1994 год – проходил службу в вооружённых силах. После этого трудился на различных должностях в коммерческих и государственных структурах. С октября 2017 года по сентябрь 2018 года временно исполнял обязанности губернатора Приморского края. В 2018–2020 годах был заместителем руководителя Росморречфлота. В 2020–2023 годах занимал должность председателя правительства Республики Саха (Якутия). С ноября 2023 года работал заместителем генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс».

