Минэкономразвития и Федресурс запустили функционал для раскрытия компаниями отчетов об устойчивом развитии

?инэкономразвития совместно с Федресурсом предоставили компаниям возможность централизованно раскрывать, следуя утвержденным министерством в ноябре 2023 года методическим рекомендациям, отчеты об устойчивом развитии.

Документ рекомендует российским государственным, публичным или крупным компаниям с выручкой от 10 млрд рублей, иным организациям, заинтересованным в обнародовании нефинансовой информации, ежегодно раскрывать социальные, управленческие, экологические и экономические показатели. Компании смогут раскрыть данные сведения по итогам 2023 года в 2024 году.

Сведения об отчетности об устойчивом развитии и о документе, составленном по результатам ее независимой внешней оценки, министерство рекомендует вносить в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс) в течение 10 рабочих дней с даты ее раскрытия на официальном сайте организации.

«В 2023 году Президент РФ Владимир Путин дал поручение о ежегодной публикации компаниями нефинансовой отчетности. Минэкономразвития, реализуя это поручение, последовательно развивает информационную инфраструктуру и нормативно-правовую базу, делающую такие данные доступнее. Мы призываем компании более активно раскрывать сведения, в том числе показывающие многосторонний вклад бизнеса в достижение национальных целей», – сказал первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

«Раскрытие нефинансовой отчетности компаний на едином информационном ресурсе позволит инвесторам и партнерам сравнивать достижения компаний в этой сфере, а компаниям – публично заявить о своей приверженности стратегии устойчивого развития. Эта информация сегодня все больше востребована инвесторами, российскими и зарубежными партнерами, потребителями», – отметил заместитель генерального директора Группы «Интерфакс» Владимир Герасимов.

Потенциальными клиентами нового сервиса являются свыше 500 тысяч российских компаний, которые уже имеют «личные кабинеты» на Федресурсе.

Федресурс — основной электронный канал раскрытия юридически значимой информации о субъектах экономической деятельности РФ, общедоступный ресурс для анализа контрагентов, обременений, мониторинга банкротств. Арбитражные управляющие и организаторы торгов раскрывают в нем сведения о ходе процедур банкротства, проведении и результатах торгов имуществом должников. Оператором Федресурса является АО «Интерфакс». В 2023 году «Интерфакс» и Национальный ESG Альянс запустили общедоступный портал, содержащий нефинансовые показатели 600 организаций

