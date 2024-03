Марат Хуснуллин принял участие в итоговом заседании коллегии Минтранса

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Российском университете транспорта прошло итоговое заседание коллегии Министерства транспорта России. На мероприятии обсудили результаты работы отрасли в 2023 году, цели и задачи на перспективу до 2026 года.

В ходе своего выступления на коллегии Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин поблагодарил коллективы Минтранса, федеральных агентств, подведомственных учреждений и организаций транспортного комплекса за плодотворную работу. «В прошлом году были выполнены масштабные задачи. В стране уложили гигантский объём асфальта – 188 млн кв. м», – напомнил он. Вице-премьер также подчеркнул, что благодаря вниманию Президента и Председателя Правительства транспортное строительство на протяжении четырёх лет показывает положительную динамику.

«Продолжаем развивать маршруты “Россия„, “Север – Юг„, Европа – Западный Китай, опорную сеть дорог, обходы городов. Особое внимание уделяем новым субъектам, буквально за полтора года отремонтировали 2 тыс. км дорог, запустили сухопутный коридор вдоль Азовского моря. Президентом поставлена задача доводить региональную сеть до нормативного состояния, развивать Центральный транспортный узел. Будем повышать объёмы пассажироперевозок и грузоперевозок. Всё это создаст инфраструктуру нового качества для комфортных условий жизни граждан, обеспечения связанности регионов страны. Выполнено уже много задач, но впереди предстоит сделать ещё больше», – сказал Марат Хуснуллин.

С докладом «О результатах деятельности Министерства транспорта Российской Федерации за 2023 год, целях и задачах на 2024 год и плановый период до 2026 года» выступил Министр транспорта Виталий Савельев.

Глава Минтранса заявил, что транспортная отрасль успешно справилась с беспрецедентными внешними вызовами и поступательно двигается вперёд. «Поставленные Президентом и Правительством задачи по развороту логистических потоков, обеспечению транспортной мобильности населения и переходу отрасли на отечественные решения выполняются. Мы продолжаем модернизацию транспортного комплекса в интересах граждан, бизнеса, национальной экономики и государства», – подчеркнул Виталий Савельев.

В коллегии также приняли участие помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов, заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлёв, председатель Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Николай Винниченко, руководители подведомственных организаций Минтранса, главы регионов, руководители предприятий транспортной отрасли, общественных и образовательных организаций, эксперты.

