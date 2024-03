«Кинопоиск» и «Плюс Студия» стали партнерами Института кино ФКИ НИУ ВШЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ближайшие три года продюсерский центр Яндекса и крупнейший видеосервис страны будут поддерживать образовательные программы Института кино факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ и работать над учебной программой вместе с преподавателями, а у студентов появится прямой доступ к ведущим продюсерам индустрии и руководителям Кинопоиска.

Институт кино, существующий на базе факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, и Кинопоиск вместе с Плюс Студией объявили о начале партнёрства. Крупнейший видеосервис и один из лидеров в сфере кинообразования будут проводить мастер-классы, лекции, семинары, встречи с продюсерами и руководителями Кинопоиска. Плюс Студия также подключится к оценке и просмотру выпускных работ студентов образовательных программ «Кинопроизводство: режиссёр, продюсер, сценарист» и «Актёр». Масштабы кинорынка постоянно растут, как и спрос аудитории на фильмы и сериалы российского производства. В 2023 году 81% аудитории Кинопоиска смотрел российский контент, а основным драйвером интереса стали оригинальные проекты. По данным Кинопоиск Pro, в прошлом году российские онлайн-кинотеатры выпустили 201 собственный проект, что на треть больше чем годом ранее. В таких условиях обостряется борьба за креативные таланты и потребность получать готовые кадры, которые могут создавать проекты высокого качества. У студентов, поступивших в Институт кино, появится возможность показать свои работы шоураннерам и продюсерам Плюс Студии, получить обратную связь и развить их в полнометражные или сериальные проекты, понять принципы работы онлайн-кинотеатров и контента в библиотеках стримингов, а также обсудить, какое влияние на сторителлинг и сериальное производство оказывают технологии, и как они меняют креативную индустрию.

«Любой выпускник любого вуза, выходя на работу, сталкивается с серьёзными проблемами, потому что разрыв между практикой и тем, чему учат студентов — просто огромный. Киноиндустрия — не исключение. И представители индустрии много лет пытались убедить киновузы как-то перестроить систему обучения, приблизить её к реальным требованиям кинопроизводства. Сотрудничество Кинопоиска, Плюс Студии и Института кино — это прекрасный пример того, как ведущий игрок кинорынка участвует в обучении новых кадров».

Михаил Китаев, руководитель Плюс Студии: «Сегодня индустрия кино и развлекательного контента работает в условиях постоянного роста. Увеличиваются объёмы производства, аудитория проектов и онлайн-кинотеатров, при этом она становится максимально разнообразной по интересам, любимым жанрам и девайсам, на которых смотрят кино. Каждому нашему зрителю и подписчику нужны истории и герои, поэтому мы в постоянном поиске и стремимся открывать новых звёзд как на экране, так и за его пределами. Сотрудничество с Институтом кино позволит нам делиться своими знаниями со студентами и помогать им в профессиональной адаптации на рынке, который работает в условиях постоянного ускорения». Обучение в Институте кино ведётся по двум ключевым направлениям — кинопроизводство и актёрское мастерство. Подготовка сценаристов, режиссёров и продюсеров ведётся по единой программе, заточенной на сторителлинг, разработку и производство фильмов. Также в Институте кино на базе факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ работает детская школа кино и медиа, где школьники могут попробовать себя в роли сценаристов, режиссёров, актёров, продюсеров и определиться с будущим выбором профессии Институт кино НИУ ВШЭ создан на базе факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ в 2021 году, представляет совершенно новый подход к кинообразованию. В разработке и реализации учебных программ Института участвуют российские продюсеры — члены Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКИТ), ведущие российские сценаристы, режиссеры, актеры и продюсеры участвуют в оценке работ абитуриентов и студентов. Кинопоиск — крупнейший онлайн-кинотеатр в России и самое популярное российское медиа о кино. На зрительские оценки фильмов и сериалов на Кинопоиске уже 20 лет ориентируется вся российская медиаиндустрия. Аудитория онлайн-кинотеатра, где выходили оригинальные сериалы сервиса и другие проекты, превышает 11 миллионов смотрящих подписчиков. Фильмы и сериалы, а также спорт, музыка, редакционный видеоконтент и музыкальные клипы доступны по подписке Яндекс Плюс. Плюс Студия — продюсерский центр, который занимается производством контента для пользователей подписки Яндекс Плюс, соинвестированием в проекты партнёров, а также специальными проектами, выставками, событиями и лицензионной продукцией. Под брендом Плюс Студии появились сериалы «Кибердеревня», «Беспринципные», «Король и Шут», мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», выставка «Панк-культура. Король и Шут» и другие. Вокруг своих проектов продюсерский центр Яндекса создаёт франшизы и сообщества, давая возможность пользователям следить за героями любимых проектов и общаться как в сети, так и оффлайн.

