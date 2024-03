Дмитрий Чернышенко поручил подготовить предложения по созданию фиджитал-центра в Республике Марий Эл

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко совместно с полномочным представителем Президента в ПФО Игорем Комаровым и главой Республики Марий Эл Юрием Зайцевым посетили Школу креативных индустрий в Йошкар-Оле

Заместитель Председателя Правительства, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко совместно с полномочным представителем Президента в ПФО Игорем Комаровым и главой Республики Марий Эл Юрием Зайцевым посетили Школу креативных индустрий в Йошкар-Оле, где приняли участие в презентации развития туризма в Республике Марий Эл и реализации мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По словам вице-премьера, регион активно участвует в реализации нацпроекта.

«Как отметил накануне Президент Владимир Путин, для страны, для всех наших регионов туризм открывает новые перспективы развития – создаются рабочие места, расширяются предпринимательские и творческие инициативы. Прогноз турпотока на 2024 год – почти 200 тысяч человек. И это не предел, есть куда стремиться. В 2023–2024 годах на развитие туристической инфраструктуры республика получила из федерального бюджета 123 млн рублей. На эти средства создаются модульные отели, национальные туристические маршруты, проектируется туристский код центра Йошкар-Олы», – отметил Дмитрий Чернышенко.

«Республика Марий Эл сегодня привлекательный для туризма регион. Туристический поток здесь растёт с каждым годом, в 2023 году он составил 1 миллион человек. Хорошо развита инфраструктура, сделано всё, чтобы отдых был доступен жителям России и других стран. В рамках национальных проектов республика использует все ресурсы для реализации госпрограмм. Например, до 2030 года разработан проект комплексного развития туристической инфраструктуры Республики Марий Эл “Центр этнотуризма на Волге„, который вошёл в окружную инициативу ПФО “Волжское путешествие„. Регион всё более привлекателен и для инвесторов, это радует. Скоро Марий Эл может стать одним из ключевых направлений для туризма в нашем округе», – рассказал Игорь Комаров.

Как отметил Юрий Зайцев, количество экскурсантов в республику ежегодно растёт, поэтому для комфортного пребывания туристов отдельное внимание уделено развитию инфраструктуры гостеприимства.

«Республика Марий Эл активно включилась в реализацию национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства„. Благодаря полученной федеральной поддержке будут реализованы проекты по увеличению номерного фонда республики. Это позволит создать новые рабочие места, сформировать новые точки притяжения и привлечь инвестиции», – подчеркнул глава республики.

С участием корпорации «Туризм.РФ» в республике также реализуется комплексный туристический проект «Вудлэнд», который предусматривает гостиничный комплекс на 190 номеров, оздоровительный и спортивно-оздоровительный центры, медицинский центр на берегу Волги.

«Развитие региональной туристической инфраструктуры – важный фактор для обеспечения роста общего турпотока в нашей стране и необходимое условие для достижения целей нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства„. “Туризм.РФ„ при поддержке руководства Республики Марий Эл совместно с местными инвесторами планирует обеспечить создание в регионе современной туристической инфраструктуры. В частности, на первом этапе речь идёт о строительстве круглогодичного туристического спортивно-оздоровительного комплекса “Вудлэнд„ в Медведевском районе. Планируем ввести объект в эксплуатацию уже в 2026 году», – заявил Сергей Суханов, генеральный директор «Туризм.РФ».

По итогам презентации Дмитрий Чернышенко рекомендовал обновить стратегию развития туротрасли в регионе. Помимо этого, для привлечения туристов из соседних регионов необходимо ускорить создание туристических комплексов за пределами Йошкар-Олы.

В рамках визита в Школу креативных индустрий гости осмотрели экспозицию народно-художественных промыслов, сувенирной и гастрономической продукции Республики Марий Эл. Вице-премьер рекомендовал региону принять участие в программе Агентства стратегических инициатив по развитию экспорта российских товаров и представить продукцию местных креативных производителей для экспорта в дружественные страны.

Зампред Правительства, полпред и глава республики также посетили ледовый дворец «Марий Эл», где были презентованы зона интерактивных хоккейных тренажёров и ледовая площадка. Ежедневно в комплексе проходят тренировки юных фигуристов, хоккеистов Спортивной школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта с общим количеством около 300 человек.

Вице-премьер порекомендовал в том числе в рамках федпроекта «Бизнес-спринт» наладить взаимодействие с инвесторами для софинансирования строительства спортивных объектов. Кроме того, он предложил привлекать местные компании для брендирования новых спорткомплексов. Также Дмитрий Чернышенко поручил собирать данные с умных площадок в государственные информационные системы с целью мониторинга количества людей, занимающихся спортом.

Регион также заинтересован в развитии фиджитал-направления и создании фиджитал-центра. На текущий момент подобран земельный участок, ведётся его оформление. Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту совместно с правительством Республики Марий Эл оказать содействие Всероссийской федерации фиджитал-спорта в создании регионального отделения в регионе. Минспорту, Минфину совместно с республиканским правительством необходимо представить в Правительство России согласованные предложения по созданию фиджитал-центра в субъекте в рамках федпроекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Гости осмотрели Патриаршую площадь, набережную Йошкар-Олы и динамическую скульптурную композицию «Вход Господень в Иерусалим». Композиция является главной точкой притяжения для туристов на площади – каждые три часа на балконе архитектурного комплекса с башенными часами под церковное песнопение открываются левые ворота и появляется восседающий на ослике Иисус Христос, а следом – его ученики-апостолы.

