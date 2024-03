Дмитрий Вольвач: страны СНГ могут ориентироваться на практику технического регулирования в ЕАЭС

Source: MIL-OSI Russian Language News

?оссия заинтересована в снижении торговых барьеров в СНГ и считает безбарьерную торговлю важным направлением совместной работы с партнерами по Содружеству. Об этом заместитель Министра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил в видеообращении к участникам секции «Роль технического регулирования и стандартизации в интеграционных процессах СНГ», которая состоялась в рамках Международного экономического форума государств-участников СНГ 29 марта 2024 года в городе Москве.

Сейчас на площадке Содружества, по его словам, ведётся разработка проекта соглашения по устранению технических барьеров во взаимной торговле государств-участников СНГ. Документ позволит устранить барьеры во взаимной торговле и обеспечить свободное движение продукции на пространстве Содружества с помощью заключения международных договоров.

Замминистра напомнил, что страны СНГ, включая Россию, входящие в состав Евразийского экономического союза, работают в рамках единого пространства. Товар с документом об оценке соответствия, полученном в любом из государств ЕАЭС, свободно обращается на территории всех стран-участниц Союза. Уровень подобной интеграции был достигнут за счет унификации требований к продукции, утверждения единых техрегламентов и процедур оценки соответствия.

Техническое регулирование стран ЕАЭС, по его словам, в значительной мере, основывается на единой «базе», межгосударственных стандартов которая сформирована между странами СНГ. В перспективе схожесть систем регулирования двух ведущих интеграционных объединений следует учесть в совместном развитии систем технического регулирования и устранении технических барьеров в торговле.

«Именно поэтому соглашение об устранении технических барьерах во взаимной торговле стран СНГ принципиально важно разрабатывать с учетом двух международных договоров ЕАЭС, которые регламентируют два «базовых» механизма устранения технических барьеров: практику применения технических регламентов ЕАЭС странами СНГ и заключение международных договоров в формате «5+1» (ЕАЭС+третья сторона) – отметил Дмитрий Вольвач. – Необходимо синхронизировать проектируемый правовой режим стран СНГ с уже действующими документами ЕАЭС в сфере технического регулирования».

Особое внимание замминистра уделил стандартизации – одному из ключевых элементов технического регулирования, который в условиях рыночной экономики может внести существенный вклад в международный экономический рост и практику устранения технических барьеров во взаимной торговле. Стандартизация, по его словам, является ключевым фактором поддержки ряда направлений государственной политики – конкуренции, государственных поставок, внедрения инноваций, устранения торговых барьеров, расширения торговли, защиты окружающей среды и интересов потребителей.

«Вопросы технического регулирования и стандартизации были и остаются одними из приоритетных направлений сотрудничества на площадке СНГ, – резюмировал Дмитрий Вольвач. – Уверен, что в 2024 году, который является годом председательства России в органах СНГ, все запланированные задачи и цели позволят укрепить основы развития взаимовыгодного сотрудничества на пространстве Содружества».

