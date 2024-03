Денис Мантуров посетил промышленные предприятия Республики Ингушетия

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров совместно с главой Республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым посетил промышленные предприятия региона. Вице-премьер также провёл встречу с главой региона, в ходе которой оценил промышленный потенциал предприятий.

Первым предприятием, которое посетил Денис Мантуров, стал завод «Техстрой». Предприятие является одним из крупнейших российских производителей полимерных трубопроводных систем, использующихся для создания сетей водоснабжения, газоснабжения и водоотведения. Завод в Ингушетии оснащён четырьмя технологическими линиями, высокая производительность которых позволяет обеспечить производство труб 25 различных диаметров. На предприятии вице-премьера попросили рассмотреть вопрос введения маркировки полимерной трубной продукции для борьбы с контрафактом.

Денис Мантуров также посетил швейное предприятие «4БРА». На фабрике применяется поточное производство – наиболее прогрессивный метод организации производства, характерный для промышленных швейных предприятий.

Фабрика имеет в собственности производственные помещения общей площадью около 11 тыс. кв. м, а производство оснащено самым современным оборудованием различных моделей.

Швейная фабрика обладает опытом, необходимым оборудованием и квалифицированными рабочими и специалистами. Высокая квалификация работников, большой опыт по изготовлению одежды гарантируют высокое качество исполнения заказа. Все этапы производства находятся под строгим наблюдением отдела контроля качества, что исключает выпуск некачественной продукции. Предприятие представляет собой фабрику широкого профиля. Благодаря этому выгодно и удобно распределяется нагрузка и создаются условия для пошива одежды любой сложности и в различных объёмах.

В ходе рабочей поездки осмотрели также выставочную экспозицию продукции крупных промышленных предприятий и ремесленных производств региона.

В заключение Денис Мантуров встретился с главой Республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым. На встрече обсудили работу межрегионального кластера алюминиевой промышленности. Этот кластер вошёл в число прорывных проектов, которые реализуются в рамках комплексной программы социально-экономического развития СКФО, утверждённой Правительством России.

В состав кластера вошли 11 участников из различных регионов России (Республика Ингушетия, Краснодарский край, Московская область). Все участники связаны с производством продукции из алюминия. В настоящий момент обсуждается расширение географии предприятий-участников. Кроме того, Минпромторг России окажет поддержку в обновлении автобусного парка региона.

«Сегодня мы обсуждали работу полимерного производства, обувного и алюминиевого кластеров. Необходимо выстроить все те меры поддержки, которые мотивировали бы производителей на расширение и последующее развитие, а налоги, полученные в результате их работы, направлялись бы на развитие региона», – отметил Денис Мантуров.

