Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Выступление Екатерины Возняк

На стенде Санкт-Петербурга Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве открылся тематический сезон «Петербург красивый». В рамках его просветительской части 26 марта выступила доктор архитектуры, декан архитектурного факультета, заведующая кафедрой архитектурного и градостроительного наследия СПбГАСУ Екатерина Возняк.

Её лекция была посвящена зодчим Санкт-Петербурга и в целом профессии архитектора.

Она рассказала об авторах известных на весь мир архитектурных достопримечательностей Северной столицы.

«В том числе благодаря деятельности блестящей плеяды архитекторов нескольких поколений сформировался неповторимый образ нашего города, поэтому их опыт всегда вызывает интерес», – рассказала Екатерина Возняк.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI