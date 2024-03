Дайджест #ГУУговорит: юанизация и рост зарплат

Source: MIL-OSI Russian Language News

Несомненно, главной темой недели для всей страны стало трагическое событие недели прошлой – теракт в «Крокус Сити холле». Государственный университет управления выразил свои соболезнования родным и близким жертв и пострадавших, а наши студенты организовали сбор донорской крови и помогали ликвидировать последствия пожара на месте преступления, о чём можно почитать в нашем канале в Дзен. Тем не менее жизнь не останавливается, и наши эксперты продолжают комментировать новости. В том числе о том, что размер американского госдолга продолжает стремительно увеличиваться. А когда вы дочитаете наш дайджест до конца, он будет выше ещё на 2-4 млн долларов.

— Ректор ГУУ Владимир Строев опубликовал колонку о роли и перспективе доллара в мировой финансовой системе. «О конце доминирования доллара говорят уже более пятидесяти лет, но страны мира сознательно приняли такую модель международных экономических отношений, которая зависит от денежно-кредитной политики США», – указывает ректор.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков оценил последствия для ЕС из-за санкций против алмазов РФ. «Безусловно, Россия будет продавать их на альтернативных рынках. Но проблема (для ЕС) будет заключаться в том, что вырастут издержки по идентификации драгоценных камней, алмазов. Они уже растут», – утверждает эксперт.

— Также Максим Чирков заявил, что Украина оказалась в долговой кабале. Госдолг Украины побил исторический рекорд, достигнув отметки в 136,35 млрд долларов. «Понятно, что эта страна не способна в дальнейшем существовать без внешних постоянных вливаний. То есть это, в принципе, классическая финансовая пирамида, которая потребляет ресурсов в разы больше, чем может», – пояснил экономист.

— Помимо этого Максим Чирков считает, что бумажные деньги сохраняться ещё минимум 20 лет. «Даже если доля бумажных денег станет очень небольшой, но всё-таки эти неэлектронные деньги в любом случае будут нужны. У нас страна большая, и везде условия разные», – напоминает специалист.

— Кроме того, Максим Чирков предрек рост упущенных доходов иностранных компаний после ухода из РФ. Убытки зарубежных компаний из-за ухода с российского рынка уже превысили $107 млрд, сообщило Reuters. «Эта тенденция имеет все шансы быть продолжена, поэтому сумма упущенных доходов, безусловно, будет расти. Будет расти из года в год, потому что на растущем рынке упущенные доходы западных компаний будут становиться всё больше и больше. И шансов вернуться для западных компаний будет всё меньше», – считает Максим Чирков.

— Член Общественного совета при МВД РФ, профессор ГУУ Владимир Волох жёстко отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле»: «Исполнители террористического акта в “Крокус Сити Холле” — ограниченные люди. Ничего, кроме купюр, в их глазах не видно. Интеллект этих людей – нулевой. И еще неясно, что страшнее для них: получить пожизненное заключение или смертную казнь. Может, они сами будут просить о расстреле». Профессор считает, что важно выявить организаторов и главных заказчиков. «Моя точка зрения – исключать любую версию нельзя. На мой взгляд, основные заказчики – за океаном. Либо США, либо Великобритания, их спецслужбы», – делится мнением Владимир Волох.

— Также Владимир Волох комментирует проект правового акта об ограничении срока заключения трудовых договоров с мигрантами. Предполагается запустить целевой набор иностранной рабочей силы на срок до двух лет. «Целевой набор позволяет отбирать мигрантов необходимой квалификации для трудоустройства в России. А сами мигранты получают возможность ознакомиться с условиями трудоустройства до въезда в страну», – уточняет эксперт.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов в составе группы экспертов прокомментировал результаты саммита Евросоюза. «Инвестиционная привлекательность европейских экономик и так беспрецедентно низка. Она может еще более ухудшиться, поскольку конфискация активов непременно спровоцирует отток капитала из Европы», – утверждает экономист.

— Также Евгений Смирнов сообщает о неоднозначности международных расчётов в БРИКС. «БРИКС необходимо стремиться укреплять внутриэкономические связи, сначала отказаться от доллара во взаимной торговле (опять же, резервы страны БРИКС продолжают хранить в долларах, занимать на международных рынках капитала – в долларах), а уже после этого, скорее всего, в среднесрочной перспективе создать собственную систему международных расчётов», – считает эксперт.

— Кроме того, Евгений Смирнов предупредил о рисках, с которыми может столкнуться российская экономика в ближайшие годы. Среди них неопределенная ситуация с инфляцией, риски замедления роста оплаты труда, а также непропорциональное развитие отраслей экономики. «Вряд ли российскую экономику в ближайшие годы может ожидать состояние коллапса или экономический кризис, характеризующийся резкими негативными шоками вроде дефолта, сильной инфляции или замедления экономического роста. Худшее, надо полагать, уже позади», – успокоил Евгений Смирнов.

— Помимо этого Евгений Смирнов рассказал, как зарабатывает Казахстан на транзите российской нефти. «Китай демонстрирует готовность наращивать импорт российской нефти, особенно после частичного отказа Индии. В свою очередь это даёт возможность Казахстану – основному трубопроводному транзитёру – зарабатывать на транзите российской нефти», – сообщил экономист.

— Доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков предупредил о повышении цен на автомобили. «Индексации цен на автомобили, особенно на те, что ввозятся по параллельному импорту, не миновать. Таким образом, «форточка» в лице Киргизии и других стран ЕАЭС постепенно будет закрываться, а при покупке автомобиля придется заплатить разницу в утильсборе и оформить ОТТС», – говорит эксперт.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Константин Андрианов рассказал о юанизации российского финансового рынка. «Юань становится доминирующей валютой в структуре российской внешнеторговой деятельности. По последним данным Центробанка России (по итогам января 2024 г.) доля юаня в расчётах по российскому экспорту составила 40,8%, а по импорту — 38,5%», – пишет экономист в своей колонке.

— Также Константин Андрианов рассказал почему возможный дефолт в США не затронет Россию. «Мы полностью избавились от американских гособлигаций и диверсифицировали свои валютные резервы в пользу китайского юаня и валют других стран, в основном входящих в блок БРИКС. Доля доллара в нашем внешнеторговом балансе упала до примерно 10%», – говорит эксперт.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова комментирует данные Росстата о росте средних зарплат. «Почти половина работодателей увеличили бюджеты на мотивационные программы для своевременной выплаты зарплаты, оплаты соцпакетов, в которые чаще всего включали медстраховки, оплату мобильной связи и страхование жизни», – сообщает эксперт.

— В продолжение темы Екатерина Каштанова сообщила о снижении задолженностей по зарплате на 43,7% На снижение долгов по зарплате работает дефицит кадров, ужесточение контроля и профилактических мер по соблюдению трудового законодательства со стороны Роструда, обеспечение прозрачности бизнеса, а также улучшение экономической ситуации в стране, перечисляет специалист.

— В печатном издании «Российской газеты» Екатерина Каштанова прокомментировала законопроект о единых базовых ставках по окладам бюджетников. «В одной и той же организации бюджетной сферы уровень оплаты труда руководителя и рядового работника может различаться в десятки раз, однако показатель — средняя заработная плата, — используемый в отчетности предприятия, удовлетворяет проверяющие органы», — обращает внимание на проблему Екатерина Каштанова.

— Доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова заявила, что коренное население России постепенно замещается мигрантами. «Современные молодые россияне – представители коренных народов России откладывают рождение детей до 30-ти и более лет, отдавая предпочтение профессиональной самореализации. Получается, что работая и уплачивая налоги, они финансируют прирост численности мигрантов», – делает вывод эксперт.

— Кроме того, Светлана Сазанова объяснила, почему банки выдают кредиты неплатежеспособным заемщикам: «Во-первых, банкам необходимо расширять круг заемщиков для увеличения прибыли. Во-вторых, банки понимают, что заемщик может иметь более высокие доходы и платежеспособность, если он работает полностью или частично в теневой экономике».

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» ИЭФ ГУУ Николай Кузнецов отреагировал на заключение первого в России межрегионального офсетного контракта. До этого ключевой особенностью офсетных контрактов была их региональная привязка. Это существенно ограничивало возможности, так как регион не всегда обладает всем необходимым для производства сырьем, а везти его откуда-то может быть нецелесообразно, рассказал эксперт.

— Помимо этого Николай Кузнецов поведал о нетипичной ситуации – в России одновременно растёт объём кредитования и объём сбережений. Это свидетельство расслоения общества, считает экономист. Одной части населения не хватает денег на бытовые нужды, и она вынуждена занимать даже при высоких ставках. Другой части в условиях санкций и ограничений не на что тратить излишки, поэтому деньги уходят на сберегательные счета. О том же эксперт пишет на канале ГУУ в Дзен.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева призывает урегулировать цены на жильё. «Потребность в этом давно назрела, так как стоимость строительства существенно выросла, и появилось достаточно много региональных программ, где социальные выплаты стали существенной помощью в улучшении жилищных условий для многих семей», – настаивает экономист.

— Кроме того, Наталья Казанцева предупредила, что снижения цен на первичное жильё ждать не стоит. «Затоваривание» на первичном рынке жилья маловероятно, спрос на него остается стабильным, льготные ипотечные программы будут открываться как для отдельных категорий, так и для отдельных регионов, подчеркивает эксперт.

— Доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Валерия Иванова подробно рассказала о причинах роста цен на рыбные консервы. «Существенное возрастание цены на консервы из иваси обусловлено увеличивающимся спросом как на свежую рыбу, так и на консервы из неё, а также сокращением предложения на внутреннем рынке из-за увеличения экспорта в Китай», – сообщает экономист.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина сообщила о снижении предела беспошлинного ввоза товаров в РФ. «С 1 апреля 2024 года граждане для личного использования беспошлинно могут ввезти наземным транспортом товара на 500 евро массой не более 25 кг, а в случае использования почтовой связи данные ограничения составят 200 евро и 31 кг. То есть, заказать по почте из-за рубежа новую марку телефона известных брендов без пошлины вряд ли получиться», – говорит экономист.

На сегодня мы закончили, а госдолг США вырос на 2-4 млн долларов. Желаем всем хороших выходных. Школьников ждём в гости на День открытых дверей. Надеемся, что этому событию больше ничего не помешает.

