ГУУ и МГАФК заключили договор о сетевом обучении студентов

28 марта 2024 года состоялась торжественная церемония подписания договоров о сетевой форме реализации образовательных программ высшего образования между Государственным университетом управления и Московской государственной академии физической культуры.

Со стороны ГУУ в церемонии приняли участие: ректор Владимир Строев, проректор Дмитрий Брюханов и другие. От МГАФК присутствовали: ректор Николай Чесноков, проректор по учебной работе Антон Морозов, проректор по молодежной политике Дмитрий Володькин и другие.

В соответствии с подписанными договорами вузы будут совместно реализовывать программы магистратуры «Организация подготовки управленческого персонала спортивных организаций на основе HR-технологий» и «Менеджмент в киберспорте и фиджитал спорте».

Сетевое обучение – это новый интенсивно развивающийся подход к обучению. Сетевая форма обучения позволяет студентам осваивать отдельные части образовательной программы — предметы, курсы, дисциплины, практики — с использованием учебной базы нескольких вузов-партнёров, что позволит выпускнику стать ещё более конкурентоспособным.

Напомним, что сотрудничество вузов началось летом прошлого года. Надеемся на дальнейшее развитие добрососедских отношений с академией физической культуры из Малаховки.

