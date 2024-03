В Узбекистане состоялось совещание по вопросам сотрудничества НГУ с Ургенчским государственным университетом

Source: MIL-OSI Russian Language News

26 марта в г. Ургенч состоялась встреча представителей трех вузов: НГУ, Ургенчского государственного университета и Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека (Ташкент).

От НГУ участие в совещании приняли доктор исторических наук, профессор Андрей Сергеевич Зуев, заместитель директора Гуманитарного института по учебной работе, кандидат филологических наук Татьяна Ивановна Белица и специалист научно-организационного отдела ГИ Евгения Андреевна Игнатьева. В роли принимающей стороны выступили ректор Ургенчского государственного университета Бахром Исмаилович Абдуллаев, проректор по международному сотрудничеству Гайрат Уразалиевич Уразбоев, проректор по научной работе и инновациям Зафар Шавкатович Ибрагимов, декан факультета социально-экономических наук Илёс Султанович Абдуллаев. Национальный университет Узбекистана представляли академик АН РУз доктор исторических наук Анатолий Сагдуллаевич Сагдуллаев, заведующий кафедрой «Истории Узбекистана» исторического факультета, доктор исторических наук Ахмаджон Боймахаматович Холикулов, заведующий кафедрой «Археологии» исторического факультета, доктор исторических наук Файзулла Бобокулович Очилдиев, профессор кафедры «Истории Узбекистана» исторического факультета доктор исторических наук Ольга Петровна Кобзева.

В ходе совещания обсуждались направления и перспективы трехстороннего сотрудничества в образовательной и научно-исследовательской сферах. Особое внимание было уделено планам организации научных стажировок и открытых онлайн-лекций, необходимости привлечения студентов, обучающихся в Ургенчском государственном университете и Национальном университете Узбекистана им. Мирзо Улугбека к поступлению в магистратуру НГУ, возможностям участия коллег из Узбекистана в научных конференциях, организуемых ГИ НГУ.

По итогам переговоров было принято решение о необходимости заключения Меморандума о сотрудничестве между НГУ и Ургенчским государственным университетом в рамках деятельности Консорциума исследователей истории стран Северной и Центральной Азии.

Консорциум исследователей истории стран Северной и Центральной Азии – учрежденное в 2019 г. по инициативе НГУ неформальное объединение научных и научно-образовательных организаций. Основной сферой деятельности Консорциума является проведение и популяризация исторических исследований, организация научных и научно-образовательных мероприятий, обмен научной информацией и реализация издательских программ.

