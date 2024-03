Source: MIL-OSI Russian Language News

Андрей Белоусов выступил на итоговом заседании коллегии Минтранса России

Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов принял участие в итоговом заседании коллегии Минтранса, которое состоялось в Российском университете транспорта. Обсуждались итоги работы отрасли в 2023 году, цели и задачи на 2024 год, планы развития на перспективу до 2026 года. Коллегия прошла под председательством Министра транспорта Виталия Савельева.

Андрей Белоусов подчеркнул, что транспортному комплексу страны в 2023 году удалось добиться значимых результатов, несмотря на работу в условиях действующих ограничений и необходимости резкой перестройки логистических цепочек.

«Положительную динамику показали грузовые и пассажирские перевозки. По ряду направлений они существенно превысили значения не только 2022-го, но и 2019 года. На железнодорожном транспорте объём транспортной работы составил более 3,6 трлн приведённых тонно-километров. Перевезено около 1,2 миллиарда пассажиров. Это 15-летний максимум. Растёт и дальность перевозок», – отметил первый вице-премьер.

Авиационным транспортом перевезено около 105 миллионов пассажиров – на 11% больше, чем в 2022 году. «Это значительный результат с учётом 11 закрытых аэропортов страны и беспрецедентных ограничений, введённых в отношении обслуживания, эксплуатации и обновления иностранного воздушного флота», – сказал Андрей Белоусов.

Были отмечены успехи дорожного строительства. В прошлом году суммарно построено более 2 тыс. км федеральных и региональных дорог – на треть больше значения 2022 года. А мощность морских портов увеличена на 68 млн т – это самый высокий результат за последние десять лет.

Андрей Белоусов отметил, что абсолютным приоритетом ближайшего будущего является достижение целей, поставленных Президентом России Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному Собранию.

Среди ключевых направлений работы первый вице-премьер обозначил развитие Восточного полигона железных дорог, транспортных коридоров в направлении дружественных стран, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. А также – модернизацию аэродромной инфраструктуры и аэропортов, повышение авиадоступности Дальнего Востока, Арктики, удалённых территорий и других социально значимых направлений. Также в первоочередном порядке будут реализовываться проекты по модернизации опорной сети внутренних водных путей.

Продолжится программа обновления общественного транспорта. Кроме того, не менее 85% федеральных дорог и дорог крупных агломераций к 2030 году должны быть приведены в нормативное состояние.

«Для решения поставленных задач в настоящее время разрабатывается новый национальный проект по развитию транспортной инфраструктуры. Он впервые в новейшей истории должен будет обеспечить увязку развития всех видов транспорта в единую систему. Разработку паспорта национального проекта планируется завершить уже в апреле текущего года», – рассказал Андрей Белоусов.

Он также заявил, что все обозначенные достижения транспортного комплекса – это безусловная заслуга сотрудников Министерства транспорта, агентств и предприятий. Работники транспортной отрасли с высокой ответственностью справились со всеми вызовами прошлого года и готовы эффективно решать новые масштабные задачи.

В заседании приняли участие Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин, помощник Президента Игорь Левитин, заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлёв, председатель Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв, заместитель Генерального прокурора Николай Винниченко, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин, статс-секретарь – заместитель Министра транспорта Дмитрий Зверев, представители подведомственных Министерству транспорта структур, руководители предприятий транспортного комплекса, главы регионов.

