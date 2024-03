Алёна Алёшина: «Ценю каждого человека, с кем работаю и общаюсь в университете»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Представляем нового героя нашей традиционной пятничной рубрики «Персона»: Алёна Алёшина, директор Высшей школы энергетического машиностроения Института энергетики СПбПУ.

В детстве и юности я не любила быть в центре внимания, всячески избегала выступлений на публике, мне хотелось быть “серой мышкой” и спрятаться подальше, лишь бы не спросили и не трогали. Потом уже, поступив в университет, как сейчас говорится, я стала “прокачивать” навыки презентаций, публичных выступлений, но это скорее было вынужденной мерой, нежели моей целью .

За что скромная студентка Политеха получила свою первую медаль, почему стала заниматься боксом и в какую страну не хотела бы вернуться — об этом и многом другом читайте в интервью с Алёной Алёшиной .

