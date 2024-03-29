Алексей Оверчук: Сотрудничество на площадке Содружества будет оставаться ключевым приоритетом Российской Федерации

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Заместитель Председателя Правительства провёл заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств.
Председатель Экономического совета СНГ, Заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук провёл в Москве 101-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств. Участники заседания рассмотрели широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества государств – участников Содружества.
В 2024 году Российская Федерация председательствует в Содружестве Независимых Государств. «Главный фокус нашего председательства направлен на углубление экономического взаимодействия, прежде всего в сферах продовольственной, технологической и энергетической безопасности, транспорта и логистики, экологии, инноваций, цифровизации, укрепление промышленной кооперации. При этом исходим из принципов взаимосвязанности экономик государств – членов СНГ, важности синхронизации решений на национальном и региональном уровнях с целью обеспечения устойчивого развития Содружества в новых геополитических реалиях», – отметил Алексей Оверчук.
Заместитель Председателя Правительства подчеркнул, что сотрудничество на площадке Содружества будет оставаться ключевым приоритетом Российской Федерации. «Считаю необходимым продолжать скоординированную работу для наращивания экономического и производственного потенциала, формирования новых способов взаимовыгодного сотрудничества. Мы с вами все прекрасно понимаем, что главная цель всех наших усилий заключается в качественном повышении уровня жизни и безопасности людей, живущих в наших странах», – заявил Алексей Оверчук.
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