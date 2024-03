Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Александр Новак на площадке выставки-форума «Россия» провёл совещание по развитию Северного морского пути Александр Новак на площадке выставки-форума «Россия» провёл совещание по развитию Северного морского пути Александр Новак на площадке выставки-форума «Россия» провёл совещание по развитию Северного морского пути. С главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым Александр Новак на площадке выставки-форума «Россия» провёл совещание по развитию Северного морского пути Предыдущая новость Следующая новость Александр Новак на площадке выставки-форума «Россия» провёл совещание по развитию Северного морского пути

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак в Координационном центре Правительства на выставке-форуме «Россия» провёл совещание по развитию Северного морского пути до 2035 года. В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств, компаний-грузоотправителей, госкорпорации «Росатом».

«Северный морской путь – кратчайший морской маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком, между Европой и Азией. СМП обеспечивает доставку первоочередных грузов в отдалённые районы Крайнего Севера, в которых проживает свыше 2 миллионов человек. Кроме того, маршрут приобретает особое значение с учётом увеличения поставок в восточном направлении и является всё более привлекательным для транзитных грузоперевозчиков», – отметил вице-премьер, открывая совещание.

Участники совещания обсудили обеспечение безопасности судоходства в акватории СМП в период нового сезона навигации, достижение целевого показателя грузооборота, ход строительства ледоколов и других судов, наращивание спутниковой гидрометеорологической группировки, а также итоги выполнения в 2023 году плана развития Севморпути и основные задачи до 2035 года.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв сообщил, что по Севморпути в 2023 году было перевезено рекордное количество грузов – 36,25 млн т. К 2030 году в планах – увеличить грузопоток до 150 млн т в год, с перспективой роста до 190 млн т при оптимистическом сценарии. Индикативные показатели по грузам к 2035 году составят 220 млн т в год.

«В последние годы на мировую логистику негативное воздействие оказали пандемия COVID-19, инциденты в Суэцком канале и Красном море, что привело к повышению интереса к СМП со стороны как российских игроков, так и зарубежных компаний. Приоритет у нас сейчас в организации круглогодичной навигации, что позволит кратно нарастить грузопоток через море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря. Для развития транзита и сохранения эффективности арктических проектов необходимо сформировать в первую очередь конкурентоспособные условия на СМП, в том числе обеспечить большую привлекательность по сравнению с Суэцким каналом», – сказал Алексей Лихачёв.

Для реализации амбициозных задач по росту грузопотока и обеспечения его безопасности к 2030 году планируется увеличить количество грузовых судов высокого арктического класса. «Запланировано строительство 46 судов аварийно-спасательного флота, строительство и модернизация 14 портов и терминалов, запуск на орбиту 15 спутников. Всё это повысит эффективность и безопасность судоходного движения по СМП. Кроме того, считаю необходимым синхронизировать развитие СМП с другими программами, так как зачастую грузовая база формируется в портах, не выходящих на сам СМП, – это порты Северо-Запада и Дальнего Востока. Поэтому важно их связать с Большой землёй через железнодорожные линии», – подчеркнул Александр Новак.

В рамках совещания состоялось прямое включение с атомного ледокола «Урал», спущенного на воду в 2022 году. Капитан судна Виктор Сурядов доложил об обстановке на трассе, об условиях работы для команды. Он ответил на вопросы вице-премьера об отличиях нового судна от ледоколов предыдущих поколений: новый ледокол шире и мощнее судов предыдущего поколения, приборы навигации на мостике – самые современные, система безопасности для проводки судов – более надёжная.

Александр Новак напомнил, что Россия владеет единственным на планете атомным ледокольным флотом. В этом году планируется ввести в эксплуатацию новый современный ледокол «Якутия». Вице-премьер подчеркнул, что в числе трёх ключевых задач развития СМП – обеспечение экспорта с арктических проектов, надёжный и бесперебойный северный завоз и транзит грузов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI