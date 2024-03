Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

29 марта в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоялась торжественная церемония вручения диплома и мантии Почётного профессора СПбПУ писателю, историку, журналисту, главному редактору проекта «Россия — моя история» Александру Мясникову. Присвоение этого звания является высшей формой признания заслуг в учебной и научной деятельности.

Сегодня мы собрались, чтобы отдать дань уважения очень одарённому, самобытному, истинно русскому учёному, историку, писателю, журналисту, инженеру человеческих душ — Александру Леонидовичу Мясникову. Его уникальный проект “Россия — моя история” знает вся страна. Это величайший проект по значимости и насыщенности духом российским. Мы давно дружим с Александром Леонидовичем, он много раз читал лекции в Политехе. Низкий поклон за ваш труд и патриотический жизненный тонус. Вся ваша жизнь посвящена служению Отчеству и тому, чтобы правда была донесена до людей , — подчеркнул ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской.

Александр Мясников родился в Ленинграде. С 1975 года сотрудничал с городскими газетами, писал сценарии для ленинградской студии научно-популярных фильмов. Работал редактором в издательстве «Советский писатель», был главным редактором различных издательств, участвовал в редакции художественных программ гостелерадиокомпании «Петербург — 5 канал». Александр Леонидович написал более 40 книг, многие посвящены истории России, Санкт-Петербурга, Москвы. Автор уникального трёхтомного «Путеводителя по русской истории», а также восьми книг художественной прозы. В этом году вышла в свет книга А. Л. Мясникова о президенте России Владимире Путине. А в мае выйдет ещё одна книга «Путин в зеркале времени. Вехи биографии и хроника эпохи», написанная в соавторстве с ректором СПбПУ Андреем Рудским и Сергеем Дмитриевым.

Александр Мясников — сценарист научно-популярного кино, автор и ведущий телепроектов. Несколько лет выходил в прямой эфир со своей рубрикой «Алхимия времени» в ежедневной популярной утренней телевизионной программе. Александр Леонидович занимается выставочной работой. Организовал выставки «Моя история» (Рюрикович, Романовы и ХХ век), является одним из создателей и главным редактором мультимедийного исторического парка «Россия — моя история».

В научно-технологической области Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого является активнейшим участником практически всех основных национальных стратегических программ. Участие Александра Леонидовича Мясникова в жизни университета — это звено в цепи наших усилий по защите русской культуры, нашей исторической памяти , — отметил учёный секретарь университета Дмитрий Карпов, зачитывая представление.

В 2012 году в образовательный процесс СПбПУ был интегрирован проект «Литературные семестры в Политехническом» — специальный факультативный курс для студентов в Белом зале с участием ведущих литераторов Санкт-Петербурга, который стал частью дисциплины «Культурология». Одним из разработчиков и ведущим этого курса стал Александр Мясников. Кроме этого, в мае 2019 года в рамках проекта «Уроки эпохи» Александр Леонидович прочитал лекцию «Смута: мифы, тайны и факты» , а в ноябре 2022 года презентовал в вузе книгу «Новороссия. Возвращение» . В этом году к юбилею СПбПУ был издан «Летописный календарь. Санкт-Петербург и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», в котором через основные события, происходившие в нашем городе, показана история и жизнь университета. Александр Мясников выступил редактором этого издания.

В жизни, как и в истории, бывают такие взаимосвязи… Впервые я оказался в Политехе 65 лет назад, тогда моя бабушка работала в химическом корпусе. Здесь я провёл детство, учились мой отец и другие родственники. В университете мои друзья и знакомые. Любимый Политех — это особое, родное место для меня. Ваша работа очень важна, у вас трудятся и учатся совершенно удивительные люди. Огромное спасибо за оказанную честь, это очень трепетно и волнительно , — сказал в ответном слове Александр Леонидович.

После церемонии награждения Александр Мясников выступил перед студентами. В этом году исполняется 210 лет со дня входа русских войск в Париж: 31 марта 1814 года русские войска под командованием генерала Николая Раевского торжественно вступили в столицу Франции, тем самым завершив войну Шестой коалиции. Именно этому была посвящена лекция Александра Мясникова.

