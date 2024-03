43 столичных объекта арендуют инвесторы по льготной ставке один рубль за квадратный метр в год

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Льготной ставкой в размере один рубль за один квадратный метр в год пользуются арендаторы 43 объектов недвижимости, большинство из них расположены в центре и на востоке города. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В столице действует программа “1 рубль за квадратный метр в год”, которая помогает сохранять объекты культурного наследия, а также открывать школы, детские сады и гостиницы. Сейчас льготой по действующим договорам пользуются арендаторы 18 исторических построек, 23 зданий и помещений, в которых работают частные образовательные учреждения, и двух — где размещены отели. Общая площадь этой недвижимости составляет 47,4 тысячи квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов.

Больше всего сооружений, переведенных на льготную ставку аренды, находится в центре города — 18. В их числе 15 отреставрированных объектов культурного наследия, два образовательных учреждения и одна гостиница. Еще восемь построек расположены на востоке города, пять — на юго-востоке, три — на северо-западе, по два — на западе, севере, юге, юго-западе и одна — в Зеленограде.

Самый крупный объект, детский сад площадью чуть более трех тысяч квадратных метров, находится на юго-западе города по адресу: Большая Черемушкинская улица, дом 15 а. Самым маленьким является чугунный павильон трамвайной остановки на севере столицы по адресу: Красностуденческий проезд, владение 17.

«В прошлом году на льготную ставку перевели арендаторов четырех объектов недвижимости общей площадью почти 3,8 тысячи квадратных метров. Среди них одно историческое здание — доходный дом промышленника Григория Горбунова на улице Девятая Рота, детский сад на улице Сталеваров, а также две гостиницы категории “три звезды” на Мироновской улице и улице Зацепе», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI