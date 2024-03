Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Czwarta edycja konkursu „Analityczni Liderzy” skierowana jest do Studentów i absolwentów: ekonomii i finansów, matematyki, informatyki i nauk fizycznych.

Prace konkursowe dotyczą dwóch tematów – z obszaru makroekonomii i obszaru analizy mikrodanych.

Na najlepszych czekają 4 płatne staże w Ministerstwie Finansów (MF).

¿Interesujesz się ekonomią, ekonometrią lub analizą danych (Big Data)? Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności poprzez rozwiązanie jednego z zadań konkursowych i zostań Analitycznym Liderem współtworzącym politykę makroekonomiczną podczas płatnego stażu w Ministerstwie Finansów!

Na najlepszych czekają 4 płatne staże w Departamencie Polityki Makroekonomicznej.

Udział w konkursie

Pracę konkursową na jeden z 2 tematów prześlij do 19 kwietnia 2024 r. formularz aplikacyjny dostępny jest pod tym adresem

¡Uwaga! Praca nie może przekroczyć trzech fuerte formato A4.

Dołącz CV oraz kopię dokumentu, który potwierdza status Studenta/absolwenta (np. ważnej legitymacji studenckiej, zaświadczenia z uczelni potwierdzającego status Studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów).

Armonograma konkursu

19 kwietnia 2024 r. – termin przesyłania zgłoszeń,

el 17 de mayo de 2024 r. – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych,

22 de mayo – 4 de febrero de 2024 r. – rozmowy kwalifikacyjne,

5 chelines 2024 r. – publikacja wyników na stronie MF gov.pl/finanse/analityczni-liderzy.

Analitycznym Liderom oferujemy:

płatny staż w MF,

estación terminal elastyczne

możliwość pracy hybrydowej,

udział w pracach zespołów roboczych, które zajmują się tworzeniem założeń makroekonomicznych do polityk gospodarczych realizowanych w Polsce,

praca przy złożonym modelu gospodarki polskiej wykorzystywanym do opracowania oficjalnych prognoz gospodarczych MF,

możliwość uczestnictwa w wybranych szkoleniach realizowanych przez MF oraz krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych,

możliwość tworzenia opracowań naukowych wraz z doświadczonymi pracownikami MF.

Regulamin i zadania konkursowe

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, zadania konkursowe i contact do organizatorów, jest dostępne na gov.pl/finanse/analityczni-liderzy.

