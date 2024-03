20 московских команд представят автомодели на региональном этапе юношеского чемпионата «Первый элемент»

Source: MIL-OSI Russian Language News

На базе столичного киноконцерна «Мосфильм» 30 и 31 марта пройдет региональный этап всероссийского юношеского чемпионата по созданию автомоделей на водородном топливе «Первый элемент». В соревнованиях примут участие москвичи в возрасте от 12 до 21 года. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«На чемпионате встретятся 20 молодежных команд. В состав каждой входят два пилота, механик, инженер и дизайнер. Участники самостоятельно спроектировали и собрали радиоуправляемые автомодели в масштабе 1: 10. По условиям конкурса устройствам нужно продержаться на трассе шесть часов и пройти максимально возможное расстояние. Победители представят столицу на всероссийских соревнованиях», — рассказала Наталья Сергунина.

Все машины имеют общую техническую особенность — аккумуляторные батареи в них подзаряжаются электрическим током, который вырабатывается прямо на борту во время движения благодаря электрохимическому окислению водорода в топливном элементе. Тема перспективных источников энергии становится все более актуальной. Им находят применение в металлургии, транспорте, химической промышленности и других сферах, в том числе в импортозамещающем производстве.

«Привлечение молодежи к участию в инженерных соревнованиях позволяет формировать кадровый потенциал города и страны», — отметила Наталья Сергунина.

В прошлом году сборная московского детского технопарка «Мосгормаш» заняла первое место на чемпионате России и второе — на международных соревнованиях.

В этот раз, помимо самого состязания, зрителей ждут показательные выступления радиоуправляемых автомоделей внедорожников. Их представят юные техники из Москвы, Подмосковья, Саратова и Ярославля.

Чемпионат «Первый элемент» включен в перечень олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на развитие интереса к научной, инженерно-технической и изобретательской деятельности.

