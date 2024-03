Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На Саввинской набережной благоустроят площадь и пешеходную зону вдоль реки. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В рамках строительства двух объектов на Саввинской набережной появятся общедоступные городские пространства. Здесь планируется расширить тротуар вдоль Москвы-реки и парковку, а также разбить газоны и цветники», — отметил Андрей Бочкарев.

Возле домов планируют озеленить более 900 квадратных метров территории. Кроме того, обустроят спортивную площадку для игр в баскетбол и хоккей, а существующие детские площадки оборудуют игровыми комплексами.

После завершения работ территория станет комфортной для пешеходов, появятся новые места для отдыха с видом на воду. Кроме этого, на первом этаже строящегося дома на Саввинской набережной (дом 27) сделают помещение для ресторана с витражным остеклением и террасой площадью 150 квадратных метров. Оно будет сдаваться в аренду профильному оператору.

Как уточнил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, проект благоустройства выполнен с учетом современных тенденций дизайна городской среды и ландшафта.

«Ландшафтные решения предусматривают высадку деревьев: лип, черемухи и можжевельников. Архитекторы спроектировали тротуар таким образом, чтобы разделить потоки посетителей. Один из маршрутов, например, будет вести к фрагменту стены со знаменитым портретом Германа Гессе. Мурал с изображением писателя сохранился благодаря диалогу, налаженному между Москомархитектурой и застройщиком. Это отличный пример того, как можно бережно работать с тканью города, с историей», — добавил Сергей Кузнецов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI