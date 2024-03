Фотографии и архивные документы: в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» пройдут уличные выставки, посвященные покорению космоса

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 1 по 30 апреля в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» пройдут уличные фотовыставки «Космос начинается на Земле» и «Космос как вызов». Они организованы в честь Дня космонавтики и 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина.

Экспозиция «Космос как вызов» расположится рядом с дворцом Н.А. Дурасова музея-усадьбы «Люблино». На ней представят более 20 уникальных фотоматериалов, снятых с борта Международной космической станции (МКС) космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко, Сергеем Прокопьевым, Олегом Новицким и другими.

Кроме того, посетители с помощью QR-кодов смогут увидеть видеокадры со старта ракеты с космодрома Байконур, внутреннее устройство МКС, выход космонавтов в открытый космос и многое другое. Изюминкой выставки станут фотографии музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» из космоса — со спутника дистанционного зондирования Земли.

Экспозицию «Космос начинается на Земле» разместят в центре парка «Кузьминки». В нее включат документы Российского государственного архива научно-технической документации, некогда хранившиеся под грифом «секретно». Горожане смогут узнать об истории развития ракетно-космической техники и основных этапах подготовки Юрия Гагарина к первому полету в космос.

Отдельный блок фотовыставки посвятят послеполетным поездкам первого в мире космонавта по зарубежным странам, в ходе которых он посетил почти 30 государств. В нем также представят поздравительные телеграммы и письма, поступавшие в адрес Юрия Гагарина со всего мира.

Фотовыставки организованы совместно с госкорпорацией «Роскосмос» и Российским государственным архивом научно-технической документации.

Реализация выставок способствует развитию национального проекта «Культура». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

