Финансовые новости: Пользовательское тестирование сервиса Машиночитаемый календарь

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Московская Биржа информирует вас о релизе MVP Машиночитаемого календаря по Валютному рынку. Релизы по Срочному рынку и Фондовому планируются позднее, Биржа направит отдельное уведомление.
Машиночитаемый календарь – это сервис, который предоставляет возможность Пользователю получать информацию о торговом календаре, расписании и расчетах в машиночитаемом формате в виде группы таблиц по API.
Приглашаем вас принять участие в пользовательском тестировании. Данные доступны после прохождения регистрации или входа на сайте Биржи https://passport.moex.com/login.
Описание состава релиза доступно для скачивания по ссылке: https://fs.moex.com/files/26408.
Данные доступны в Информационно-статистическом сервере Биржи (ИСС / ISS): https://www.moex.com/a2193.
Обращаем внимание, что релиз MVP находится в режиме опытной эксплуатации, и просим вас использовать данные с осторожностью.
По вопросам, связанными с настройками в ИСС, вы можете обратиться на help@moex.com.
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.