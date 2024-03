Финансовые новости: Пользовательское тестирование сервиса Машиночитаемый календарь

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Московская Биржа информирует вас о релизе MVP Машиночитаемого календаря по Валютному рынку. Релизы по Срочному рынку и Фондовому планируются позднее, Биржа направит отдельное уведомление.

Машиночитаемый календарь – это сервис, который предоставляет возможность Пользователю получать информацию о торговом календаре, расписании и расчетах в машиночитаемом формате в виде группы таблиц по API.

Приглашаем вас принять участие в пользовательском тестировании. Данные доступны после прохождения регистрации или входа на сайте Биржи https://passport.moex.com/login.

Описание состава релиза доступно для скачивания по ссылке: https://fs.moex.com/files/26408.

Данные доступны в Информационно-статистическом сервере Биржи (ИСС / ISS): https://www.moex.com/a2193.

Обращаем внимание, что релиз MVP находится в режиме опытной эксплуатации, и просим вас использовать данные с осторожностью.

По вопросам, связанными с настройками в ИСС, вы можете обратиться на help@moex.com.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI