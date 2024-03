Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Фасады Центрального универсального магазина (ЦУМ) отреставрируют. Он находится по адресу: улица Петровка, дом 2, строение 1. Сейчас проводятся подготовительные работы: уже установлены строительные леса и баннер. Специалисты расчищают декор и обследуют поверхности фасадов.

Здание ЦУМа (ранее — универсальный магазин «Мюр и Мерилиз») обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Семиэтажное кирпичное строение в неоготическом стиле возвели в 1907–1908 годах на месте сгоревшего в 1900-м магазина.

«Центральный универсальный магазин — настоящий шедевр московской неоготики, известный во всей России и далеко за ее пределами. Готические башни и шпили, напоминающие средневековые замки, скрывают за собой высокотехнологичное и хорошо спланированное здание с просторными торговыми рядами, которое на протяжении всего своего существования сохраняет изначальную функцию. Сейчас фасады исторической части ЦУМа нуждаются в качественной реставрации. Специалистам предстоит бережно расчистить поверхности стен от поздних штукатурных наслоений. Особое внимание уделят реставрации декоративных элементов», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В ходе работ будут отреставрированы пинакли (декоративные башенки), воссозданы утраченные крестоцветы (декоративные навершия), эмблемы на вимпергах (остроконечный декоративный фронтон). В порядок приведут плиточную облицовку, металлическое ограждение, восстановят гидроизоляцию покрытия балконов. К реставрации фасадов специалисты приступят после наступления устойчивой теплой погоды.

Все работы пройдут под контролем специалистов Департамента культурного наследия города Москвы на основании согласованной проектной документации и выданного разрешения.

Открытие универсального магазина «Мюр и Мерилиз» на Театральной площади состоялось в 1885 году. Вечером 24 ноября 1900 года в магазине начался пожар, после которого от здания остались лишь стены.

Спустя шесть лет после пожара владельцы компании приняли решение о строительстве нового магазина. Здание по проекту Романа Клейна возвели за 28 месяцев на месте сгоревшего, но уже большей этажности. Фасадную декорацию выполнили в неоготическом стиле. Широкое применение металлических конструкций по проекту знаменитого инженера Владимира Шухова обеспечило обилие света и внутренний простор. «Мюр и Мерилиз» был открыт на Рождество в 1908 году и вызвал огромный интерес благодаря новизне технического оснащения, европейскому комфорту и красивому оформлению залов. Второй этаж магазина отвели в основном под продажу одежды для дам.

Здание торгового дома было оформлено в стиле исторического модерна (неоготики). Новый способ строительства из монолитного бетона позволил за счет уменьшения толщины стен и использования металлических колонн значительно увеличить внутренние торговые площади. Магазин оборудовали лифтами для посетителей и системой подъемников для доставки товаров из подвалов на верхние этажи. Помимо этого, новшествами универмага стали справочная, комната ожидания, служба информации по городу Москве.

После революции магазин сначала закрыли, а потом национализировали. Открытие нового универмага под названием «Мосторг» состоялось в марте 1922 года.

В конце 1960-х годов «Мосторг» был переименован в Центральный универсальный магазин. Под таким названием объект существует уже около 50 лет. Наибольшим преобразованиям здание подверглось в 1973–1978 годах. Тогда на месте Голофтеевского и Соловниковского пассажей началось строительство новых торговых площадей для ЦУМа с расширением его на улице Неглинной в направлении восточного фасада.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI