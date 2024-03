Ученый совет ГУУ: работать вместе на общее благо

Source: MIL-OSI Russian Language News

26 марта 2024 года прошло заседание ученого совета ГУУ. Встречу начали с минуты молчания в память о жертвах теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус сити холл». После этого ученые приступили к обсуждению вопросов повестки дня.

Советник при ректорате Сергей Вагин проинформировал о развитии бизнес-образования и дополнительного профессионального образования в ГУУ, итогах 2023 года и перспективах на 2024 год.

«Необходимо сделать фокус на сильные стороны нашего вуза и акцент в содержании программ на информационных, отраслевых и управленческих технологиях. В 2024 году планируем расширить присутствие в регионах благодаря онлайн-курсам, запустить несколько новых программ ДПО различной длительности, в том числе ЕМВА для управленцев высшего уровня», — рассказал спикер.

Ректор ГУУ Владимир Строев согласился, что не только видит произошедшие изменения, но и верит в эффективность нововведений.

«Была проделана серьезная работа, все программы систематизированы и структурированы, обновлена правовая база и используемые технологические решения. Высокий уровень медиацентра, где сейчас ведутся записи онлайн программ, заметили в том числе и сторонние гости из крупных медиа. Важно сохранить единый стиль создаваемого контента, чтобы он стал узнаваемым. Все мы должны работать вместе на общее благо», – заметил Владимир Витальевич.

Директор Института заочного образования Сергей Леншин рассказал о результатах работы Института и о перспективах развития на 2024 год. В своей речи он отметил важность проведения мероприятий и создания инфоповодов для популяризации образовательных учреждений.

Проректор Павел Павловский представил доклад о реализации Стратегии молодежной политики.

«За 2023 год на базе университета прошло свыше тысячи мероприятий, в том числе федерального масштаба. Наш университет принимал участие в самых значимых событиях года, в том числе Всемирный фестиваль молодежи, где мы былине только участниками, но и организовывали свои площадки и мероприятия. Участие в крупных проектах позволяет студентам развиваться как управленцам. Воспитательная работа – это не задача отдельного подразделения, а задача для нас всех», – подчеркнул проректор.

Далее собравшиеся согласовали присвоение рекомендательного грифа учебным изданиям и утвердили несколько новых образовательных программ магистратуры и аспирантуры.

