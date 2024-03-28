Универсиада – третье место команды НГУ по пауэрлифтингу

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
Очередной вид программы областной Универсиады среди студентов высших учебных заведений – соревнования по пауэрлифтингу, принесли нашей сборной бронзовые медали в общем зачете. Это силовой вид спорта, который включает в себя три упражнения: подъем штанги в приседе, жим лежа и становую тягу.
Более 120 спортсменов из 13 вузов боролись в течение двух дней за лидерство в 8 весовых категориях среди мужчин и в 7 категориях среди девушек.
В личном зачете наши студенты выиграли 5 медалей:
2 место заняли: Иван Пушкин (ФФ), Матвей Томас (ФЕН) и Диана Зуб (ГИ)
3 место заняли: Ксения Гамаюнова (ЭФ) и Алиреза Зангадех (ИМПЗ)
Также за нашу сборную выступали: студенты ММФ Олег Николаев, Алексей Фендель, Дмитрий Иванов и Татьяна Марьяновская, Екатерина Кучер и Илья Плеханов (ФФ), Мария Минченкова (ФЕН) и Андрей Алексеев (ФИТ).
Поздравляем спортсменов и их тренеров Сергея Евтушенко и Ивана Пушкина с успешным выступлением и весомым вкладом в копилку нашего университета!
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