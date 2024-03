Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Очередной вид программы областной Универсиады среди студентов высших учебных заведений – соревнования по пауэрлифтингу, принесли нашей сборной бронзовые медали в общем зачете. Это силовой вид спорта, который включает в себя три упражнения: подъем штанги в приседе, жим лежа и становую тягу.

Более 120 спортсменов из 13 вузов боролись в течение двух дней за лидерство в 8 весовых категориях среди мужчин и в 7 категориях среди девушек.

В личном зачете наши студенты выиграли 5 медалей:

2 место заняли: Иван Пушкин (ФФ), Матвей Томас (ФЕН) и Диана Зуб (ГИ)

3 место заняли: Ксения Гамаюнова (ЭФ) и Алиреза Зангадех (ИМПЗ)

Также за нашу сборную выступали: студенты ММФ Олег Николаев, Алексей Фендель, Дмитрий Иванов и Татьяна Марьяновская, Екатерина Кучер и Илья Плеханов (ФФ), Мария Минченкова (ФЕН) и Андрей Алексеев (ФИТ).

Поздравляем спортсменов и их тренеров Сергея Евтушенко и Ивана Пушкина с успешным выступлением и весомым вкладом в копилку нашего университета!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI