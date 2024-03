Уличное освещение переведено на летний режим работы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку перевели на летний режим работы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Световой день продолжает увеличиваться, в связи с этим в график работы городского наружного освещения внесены необходимые корректировки. Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку зданий перевели на летний режим работы: теперь их включают позже, а выключают раньше», — рассказал он.

Диспетчеры центра управления сетями руководствуются не только графиком, но и уровнем фактической освещенности, который показывают специальные датчики. Когда он достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал. Диспетчер может отклониться от графика из-за ухудшения погодных условий. Например, если начался снегопад или день пасмурный, освещение включат раньше.

Архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь — административные здания, в 01:00 — вестибюли станций метро, в 03:00 — мосты в центральной части города.

За последние 13 лет уровень освещенности в столице вырос в два раза. Количество зданий, оборудованных архитектурно-художественной подсветкой, увеличилось в четыре раза.

Москву освещает более миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии осталось на прежнем уровне благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.

