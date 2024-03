Топ-менеджеры ООО «ТМХ Инжиниринг» пройдут обучение по уникальной программе в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Государственном университете управления разработана уникальная программа профессиональной переподготовки для специалистов «ТМХ Инжиниринг» по направлению «Инженерная педагогика». Первая группа начнет обучение в апреле, второй поток запланирован на осень 2024 года.

Программа ДПО реализуется на базе Центра управления инжиниринговыми проектами ГУУ. Курс рассчитан на 256 учебных часов и состоит из 15 модулей. Помимо базовых дисциплин программа курса включает в себя такие модули, как «Цифровая этика и информационная безопасность», «Компьютерные технологии в инженерном образовании», «Менеджмент качества», «Иностранный язык в профессиональной коммуникации».

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию и защитившие выпускную работу получат диплом о профессиональной переподготовке установленного образца ГУУ и в дальнейшем смогут передавать уникальные компетенции и транслировать лучшие инженерно-управленческие практики в производственной среде.

Занятия для топ-менеджеров «ТМХ Инжиниринг» ведут педагоги с опытом работы в соответствующей профессиональной сфере, систематически занимающиеся научной и научно-методической деятельностью и обладающие статусом международного преподавателя инженерного вуза. Кроме того, к образовательному процессу привлечены эксперты из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений.

Программа ДПО реализуется в очно-заочном формате с применением дистанционных образовательных технологий, что позволяет специалистам «ТМХ Инжиниринг» успешно проходить освоение модулей с минимальным отрывом от производственной деятельности.

Еще одним стратегическим проектом в рамках сотрудничества ГУУ и «ТМХ Инжиниринг» является межвузовское сетевое конструкторскою бюро. Задача консорциума технических университетов – работа по бизнес-процессам, сформированным в ГУУ под запросы «ТМХ Инжиниринг» в части проведения НИР и НИОКР. Научный коллектив – это студенты, аспиранты и молодые ученые. Они занимаются оцифровкой конструкторской документации, 3D-моделированием и черчением, что позволяет им значительно повысить свои компетенции в области проектирования.

Напомним, что в ноябре 2023 года Государственный университет управления и крупнейшая в России машиностроительная группа АО «Трансмашхолдинг» заключили соглашение о взаимодействии в образовательной и научной сферах. Позднее на площадке Конгресса молодых ученых в Сириусе состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в сфере науки и технологий с привлечением молодых ученых между ГУУ, Экспертным советом при Комитете Государственной Думы по науке и высшему образованию по вопросам международного образовательного и научного сотрудничества и интеграции и ООО «ТМХ Инжиниринг».

