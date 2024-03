Столичные врачи смогут определять патологии шейного отдела позвоночника с помощью ИИ-сервиса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Столичные врачи с помощью сервиса искусственного интеллекта (ИИ) смогут на магнитно-резонансной томограмме шейного отдела позвоночника выявлять протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, а также стеноз позвоночного канала. Ранее с помощью искусственного интеллекта определяли признаки этих заболеваний лишь в пояснично-крестцовом отделе. Нейросеть позволяет проводить большое количество необходимых измерений намного быстрее, чем раньше. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Мы постоянно расширяем возможности использования искусственного интеллекта в московской медицине. Нейросети теперь помогают врачам на магнитно-резонансной томограмме шейного отдела позвоночника выявлять протрузии и грыжи межпозвоночных дисков, а также стеноз позвоночного канала. Ранее искусственный интеллект определял признаки этих заболеваний лишь в пояснично-крестцовом отделе. Использование алгоритмов позволяет увеличить скорость диагностики этих патологий. При описании данного вида исследований необходимо оценить процент стеноза, измерить размер протрузий, грыж, а также позвоночного канала. Сервис искусственного интеллекта делает это быстро и точно, а врач, опираясь на предоставленные данные, оперативно формирует заключение. Сегодня в столице работает уже более 50 сервисов искусственного интеллекта, которые находят признаки 37 различных заболеваний», — отметила Анастасия Ракова.

Москва активно делится своими технологиями с другими регионами России. Открыт доступ к специальной платформе, подключившись к которой врачи со всей страны смогут обрабатывать результаты лучевых исследований с использованием столичных алгоритмов.

«С помощью магнитно-резонансной томографии можно не только обнаружить патологию, выявить ее местоположение и стадию развития, но и определить уровень сужения позвоночного канала. Теперь врачи, специализирующиеся на работе с МРТ-исследованиями, тоже имеют возможность пользоваться нейросетями при диагностике протрузии, грыжи межпозвонковых дисков, а также стеноза позвоночного канала. Мы интегрируем цифровые сервисы для упрощения и ускорения работы. Специалистами Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения создан подход к оценке решений на основе технологий искусственного интеллекта — матрица зрелости. Она позволяет не только оценивать решения на основе технологий искусственного интеллекта и сравнивать их между собой по величине диагностического и технического потенциала, но и отслеживать изменение этих параметров в динамике. Таким образом, врачам-рентгенологам становятся доступны только проверенные сервисы искусственного интеллекта по востребованным направлениям», — рассказал Юрий Васильев, главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения.

Умные алгоритмы с 2020 года работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение. Он реализуется комплексом социального развития Мэрии Москвы совместно с Департаментом информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения. Нейросети, интегрированные в единый радиологический информационный сервис единой медицинской информационно-аналитической системы, составляют описание и отмечают цветовыми подсказками области возможных патологий на медицинском изображении. Они также производят измерения, которые представляют клиническую ценность для врача-рентгенолога при подготовке диагностического заключения.

