Собянин рассказал о строительстве станции «Корниловская» Троицкой линии метро

В Москве продолжается строительство станции «Корниловская» Троицкой линии метро. Специалисты завершают возведение конструкций. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.

«Еще одна станция Троицкой линии метро — “Корниловская” — готова уже на 70 процентов. Она станет частью современного транспортного хаба в поселении Мосрентген в ТиНАО. Функциональная планировка прилегающей к станции территории обеспечит удобство пересадок между разными видами городского транспорта», — рассказал Мэр Москвы.

Пол станции отделают гранитом, а путевые стены украсят композицией из панелей акцентных цветов.

«Корниловская» расположена вдоль Калужского шоссе, на пересечении с улицей Адмирала Корнилова.

Ввод станции улучшит транспортное обслуживание около 140 тысяч жителей поселений Сосенского и Мосрентген, которые смогут добираться до метро без использования наземного транспорта и экономить более 40 минут в день.

