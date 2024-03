Сергей Собянин назвал важнейшие проекты социальной поддержки москвичей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Москва — город с большими возможностями для профессионального развития, обучения и трудоустройства. В столице востребованы специалисты практически любого уровня образования и квалификации.

Обучение горожан новой профессии

В ответ на серьезные вызовы рынка труда, нехватку кадров во всех отраслях экономики, высокую потребность промышленных предприятий в квалифицированных специалистах и необходимость развития человеческого капитала в декабре 2023 года был открыт новый центр «Профессии будущего» на улице Щепкина (дом 38, строение 1).

«Здесь есть 75 коротких образовательных программ, а рабочим специальностям обучают на производственных площадках. Школьники девятых классов могут пройти программу комплексной профориентации и познакомиться с представителями колледжей», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Любой желающий старше 18 лет может освоить востребованные профессии из различных отраслей экономики: промышленности, транспорта, строительства, сферы услуг, ИТ и других. Длительность обучения — до 3,5 месяца. Часть программ доступна дистанционно. Обучение рабочим специальностям проходит непосредственно на производственных площадках предприятий. В программе участвует уже более 15 площадок.

С каждым, кто пришел в центр «Профессии будущего», работает карьерный наставник, который составляет для кандидата индивидуальный карьерный трек и по итогам совместной работы предлагает трудоустройство напрямую или через обучение.

Современное пространство центра «Профессии будущего» — это новая точка притяжения для школьников девятых классов, которые хотят определиться со своими образовательными и профессиональными приоритетами. Здесь можно пройти программу комплексной профориентации и познакомиться с представителями колледжей, которые расскажут об особенностях обучения и профессиях.

Сотрудничество с некоммерческим сектором

Важными партнерами столицы в оказании помощи горожанам являются социально ориентированные некоммерческие организации (НКО). Синергия работы города и НКО позволяет предоставить поддержку максимальному количеству нуждающихся в ней жителей. Такое взаимодействие дает возможность создавать эффективные методики, делиться уникальными практиками, реализовывать совместные проекты, обмениваться экспертизой для достижения оптимальных результатов.

«Мы же в свою очередь поддерживаем некоммерческий сектор, реализуя различные программы. В Москве уже пять лет работает комплекс проектов “Москва — добрый город”. Также проводим конкурс грантов, в прошлом году их получили 84 НКО», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Весной 2023 года Москва впервые провела конкурс для НКО, реализующих программы помощи участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Между 42 организациями распределили 90 миллионов рублей на реализацию проектов как на территории НКО, так и на площадке созданного городом единого центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

В рамках имущественной поддержки город проводит конкурс среди социально ориентированных НКО и по его итогам предоставляет организациям помещения для работы с москвичами, которым требуется особая забота и поддержка. В конце прошлого года в столице прошел первый этап нового отбора НКО. В результате 29 столичных некоммерческих организаций подтвердили эффективность своей деятельности в партнерстве с городом и смогут охватить необходимой помощью более 105 тысяч жителей. В мае этого года будут подведены итоги второго этапа отбора. Между НКО распределят еще 24 помещения площадью почти пять тысяч квадратных метров.

Социальная поддержка пациентов городских стационаров

Продолжается реализация проекта «Социальная помощь в больницах», начатого в 2022 году. В московских клиниках работают социальные координаторы и психологи, которые помогают пациентам в решении многих возникающих вопросов, таких как поиск родственников, организация выхода социального инспектора на дом в течение 24 часов после выписки для оказания срочных социальных услуг, консультации по вопросам социальной помощи, организация обучения близких в школе родственного ухода, психологическая поддержка и другое. Пациенты уже получили более 166 тысяч услуг.

В 2023 году проект расширили. Специалисты приступили к работе в четырех учреждениях: детских городских клинических больницах № 9 имени Г.Н. Сперанского, святого Владимира, имени Н.Ф. Филатова и Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии. В случае необходимости координаторы помогают найти родителей или опекунов ребенка, а также подробно рассказывают, где и как семья может получить помощь.

Продолжается реализация проекта по психологическому сопровождению пациентов с онкозаболеваниями и их родственников. В прошлом году проект расширили и превратили в отдельную Московскую службу онкопсихологов. Обратиться за психологической поддержкой можно по телефону горячей линии: +7 495 587-00-51, а также очно в один из восьми центров амбулаторной онкологической помощи. Они действуют на базе городской клинической больницы имени С.П. Боткина, онкологического центра № 1 городской клинической больницы имени С.С. Юдина в Центральном и Северо-Восточном административных округах, Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова и Московской городской онкологической больницы № 62. С момента начала работы проекта в конце 2021 года москвичи получили более 5,9 тысячи консультаций.

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей

1 марта 2023 года Правительство Москвы открыло в Береговом проезде единый центр поддержки для индивидуального сопровождения участников СВО и их семей как в период прохождения военной службы, так и после ее окончания. Центр также предоставляет широкий спектр услуг, направленных на скорейшую адаптацию и социализацию бывших военнослужащих.

Участники СВО и члены их семей получают поддержку, включающую необходимую справочную информацию о доступных городских сервисах и мерах социальной помощи, оформление социальных пособий и льгот, психологические и психотерапевтические услуги, юридические консультации, поддержку в вопросах медицинского сопровождения, реабилитации, помощь в переобучении, получении профессии и дальнейшем трудоустройстве и многое другое.

В октябре прошлого года открылся второй корпус единого центра поддержки, который работает как досуговый клуб для ветеранов. Здесь можно пообщаться с боевыми товарищами, отдохнуть, принять участие в культурных и спортивных мероприятиях, позаниматься в тренажерном зале, а также получить технические средства реабилитации, сразу их протестировать и пройти курсы по адаптации после травм. Таким образом, на одной площадке сконцентрировано предоставление абсолютного большинства услуг и сервисов для участников СВО и членов их семей.

