Сенатор Людмила Скаковская посетила с визитом ГУУ

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская побывала с визитом в Государственном университете управления.

Вместе с ректором Владимиром Строевым и проректором Павлом Павловским сенатор осмотрела штаб Московского студенческого корпуса спасателей, базирующегося в ГУУ, пообщалась с представителями кибер-клуба, посетила библиотечные пространства, большой холл Центра управления воспитательной политикой (ЦУВП), понаблюдала за репетицией танцевального студенческого коллектива, заглянула в медиа-центр, недавно открытый в университете, и ситуационный центр службы безопасности. Сенатор и представители ректората также отдали дань памяти павшим у Мемориального комплекса университета, хранящего в своем основании землю с мест ожесточенных боев за Москву.

«Это, пожалуй, один из лучших университетов, в котором я была, — резюмировала Скаковская. – Но особенно важно то, как в вузе, помимо образовательной, налажена внеучебная и воспитательная работы. Студенты принимают активное участие во многих, в том числе федеральных, мероприятиях, патриотических, межнациональных съездах, и как участники, и как волонтеры. Ребята активно помогают в общественной деятельности, сдают кровь как доноры, ездят в школы, чтобы пообщаться и помочь школьникам в профориентации, выезжают в приюты для животных, участвуют в экологических движениях. В ГУУ, наверное, каждый может найти себе занятие по душе, тут есть и Студенческий парламентский клуб, и кейс-клуб, и студенческий театр, и Клуб интернациональной дружбы, и КВН».

