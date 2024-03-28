Сборная НГУ – чемпион Кубка ВУЗов по дартсу

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
Соревнования проходили по программе «Большой раунд». Цель игры: набрать как можно больше очков, кидая по три дротика поочередно в каждый сектор с «1» до «20» и центр, количество попаданий в сектор умножается на его, и по сумме всех баллов определяется победитель.
В личном зачете трое наших студентов стали призерами:
1 место — Никита Соболев, ФФ
2 место — Полина Смолянина, ЭФ
3 место — Анна Денисова, ЭФ
Четвертым за нашу команду выступал Илья Володин, ФИТ
Тренер ребят — доцент кафФВ Максим Мальцев.
Поздравляем всех с победой в областном Кубке среди студентов и желаем дальнейших успехов!
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.