Сборная НГУ – чемпион Кубка ВУЗов по дартсу

Соревнования проходили по программе «Большой раунд». Цель игры: набрать как можно больше очков, кидая по три дротика поочередно в каждый сектор с «1» до «20» и центр, количество попаданий в сектор умножается на его, и по сумме всех баллов определяется победитель.

В личном зачете трое наших студентов стали призерами:

1 место — Никита Соболев, ФФ

2 место — Полина Смолянина, ЭФ

3 место — Анна Денисова, ЭФ

Четвертым за нашу команду выступал Илья Володин, ФИТ

Тренер ребят — доцент кафФВ Максим Мальцев.

Поздравляем всех с победой в областном Кубке среди студентов и желаем дальнейших успехов!

